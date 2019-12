star wars: the rise of skywalker

Hay nueva información sobre Star Wars: The Rise of Skywalker. Imagen : Lucasfilm

Ha salido una nueva película de Star Wars, y para bien o para mal, eso significa que también hay muchos materiales nuevos para explicar o clarificar algunas de las preguntas con las que se quedaron los espectadores después de ver los créditos finales. The Rise of Skywalker tiene su propio diccionario visual, una guía llena de pequeñas sorpresas sobre el mundo de la película.

Sí, hay una nueva forma rara para clasificar la línea temporal de Star Wars

Si eres un fan de Star Wars increíblemente específico (bienvenido, estás con tus amigos), es probable que hayas visto el problema académico de Star Wars que se ha hecho eco por todo el mundo. The Rise of Skywalker: The Visual Dictionary explica los eventos de la última película y de las antiguas películas según el contexto de la nueva trilogía, lo cual reestructura la línea temporal de Star Wars.

Durante décadas, en el antiguo Universo Expandido y en la era Disney, la cronología de la saga Skywalker se ha centrado en la destrucción de la primera Estrella de la Muerte como un punto inicial. Es similar a la táctica que utilizamos para analizar nuestra historia antigua, donde utilizamos el nacimiento de Jesucristo como base.

En el mundo de Star Wars, existe ABY y DBY, que se refiere como el antes y después de la batalla de Yavin. A New Hope toma lugar en 0 DBY, The Force Awakens en 34 DBY, The Phantom Menace en 32 ABY, etc. Todo eso ha cambiado. Ahora tenemos AIS y DIS, o “antes y después del Incidente de Starkiller”.

Así que, sí, cada fecha mencionada en The Visual Dictionary gira alrededor de un evento que tomó lugar aproximadamente 35 años después del sistema antiguo. Es una elección… rara, por decir algo, y será interesante ver si los materiales oficiales de Star Wars en el futuro adoptarán AIS/DIS en vez de ABY/DBY. Por ahora, sírvete una copa en nombre de todos los editores de Wookieepedia.

La base Starkiller fue creada del planeta Ilum

La base Starkiller es un sitio familiar. Imagen : Lucasfilm

Esta ha sido una teoría durante mucho tiempo entre los fans de Star Wars, considerando que conocemos el papel vital de los cristales kyber en la construcción de las espadas láser, así como en la fabricación de los láseres que destruyen a planetas enteros. Si vas a crear una nueva Estrella de la Muerte usando un planeta como base, ¿por qué no utilizar uno que sabes que tiene muchísimos cristales kyber raros y poderosos?

Pues sí, en secciones basadas en The Force Awakens y The Last Jedi, el diccionario visual de Rise confirma que años después de que el Imperio haya buscado cristales kyber en la superficie del planeta, la Primera Orden volvió a Ilum — el lugar ancestral de los Jedi que generaciones de Padawans visitaron durante su entrenamiento para encontrar y adaptar el cristal que le daría poder a sus espadas láser — para buscar más y usarlos para alimentar sus armas increíblemente poderosas.

Cuando volvieron, se dieron cuenta de que Ilum no solamente tenía cristales kyber más grandes escondidos debajo de su superficie, sino que el núcleo del planeta también era un cristal. La Primera Orden se aprovechó de las cualidades únicas de los cristales kyber, los sacó de todo el planeta y construyó Starkiller. La destrucción de Ilum significa que uno de los mundos más sagrados de los Jedi también ha desaparecido.

Dado esto, uno se pone a pensar de dónde exactamente sacó Rey el cristal naranja y blanco para su nueva espada…

El último acto de Luke está relacionado con una especie antigua del Universo Expandido

El último milagro de Luke Skywalker. Imagen : Lucasfilm

La proyección de Luke a través de la galaxia al final de The Last Jedi inició un gran debate cuando se estrenó la película. De hecho, ciertos fans afirmaron, tal como dijo un conocido contrabandista malhumorado, que así no funcionaba la Fuerza. Pero, el acto de Luke no solo tenía un precedente en el Universo Expandido antes de que saliera The Last Jedi, sino que algunos de los materiales del Universo Expandido que sirvieron como inspiración para la escena ahora son oficialmente canon.

En una sección sobre el sacrifico de Luke en Crait, el diccionario visual destaca que la técnica que utiliza Luke está basada en una dominada por las Fallanassi, y explicado en uno de los libros antiguos de los Jedi que tenía en Ahch-To, el Similfuturus. También explica cómo funciona. Básicamente, Luke “depositó” su propio espíritu dentro de la Fuerza Viviente, el aspecto de la Fuerza que conecta a los seres vivos, y la Fuerza Cósmica, la entidad esotérica que abarca todo y es esencialmente la voluntad divina de la galaxia. Esto le permitió cruzar distancias grandes, pero tuvo que pagar un precio: entregarse a la Fuerza, pasar del mundo mortal al suyo.

Las Fallanassi se introdujeron por primera vez en Before the Storm, una novela de 1996 escrita por Michael P. Kube-McDowell. Es una secta religiosa formada completamente por mujeres que se refiere a la Fuerza como la “Corriente Blanca”. Y aunque no podrían realizar los actos de telequinesis que asociamos con los usuarios de la Fuerza, dominaban la “Inmersión en la Fuerza”. A diferencia de Luke, no la utilizaban para cruzar grandes distancias, sino como una herramienta para ocultarse. Utilizaban la habilidad para esconder a una persona o un objeto de forma profunda en la Fuerza para que la mayoría de personas no los pudiera encontrar.

Kylo Ren encontró su Wayfinder en Mustafar

Al parecer, los residentes locales plantaron estos árboles como defensa contra los que querían entrar en la casa abandonada de Vader. No funcionó muy bien. Imagen : Lucasfilm

Otro detalle que se ha publicado recientemente y que The Rise of Skywalker no explica en ningún momento es que la búsqueda de Kylo Ren para encontrar a una voz antigua de un sitio desconocido lo conduce a intentar buscar un Wayfinder, tecnología antigua creada por los Jedi y los Sith para navegar por anomalías interestelares y localizar mundos con conexiones profundas a los Lados Luminosos y Oscuros de la Fuerza. Kylo Ren lo encuentra rápidamente al principio de la película, pero la película nunca revela que lo encuentra en Mustafar.

El mundo de lava es, por supuesto, el antiguo hogar de Darth Vader y su elegante castillo, así como el lugar donde Anakin Skywalker tiene su famosa pelea contra Obi-Wan Kenobi. No es sorprendente que Vader haya tenido un Wayfinder entre las cosas que guardaba en su castillo, para ser justos. El señor oscuro lo construyó para intentar utilizar los poderes antiguos de la Fuerza para resucitar a su mujer. Tiene sentido que él, como su Maestro, haya tenido reliquias antiguas en su posesión.

Los Jedi han sabido del mundo entre mundos de Star Wars: Rebels durante milenios

Palpatine se enteró recientemente del mundo entre mundos, pero los Jedi han conocido su existencia durante milenios. Imagen : Lucasfilm

Hablando de habilidades raras de la Fuerza, otro reciente e increíble aspecto del misticismo de la Fuerza que se ha introducido en el mundo de Star Wars es el mundo entre mundos.

El concepto se introdujo en la última temporada de Star Wars Rebels. El mundo es el punto de unión del lado Luminoso de la Fuerza entre las mismas capas de realidad. Viajeros que pasan por sus caminos cósmicos pueden atravesar no solo el espacio, sino también el tiempo. Todos los momentos y las cosas conectadas en la Fuerza son asequibles mediante este mundo. En Rebels, Ezra lo utilizó para salvar a Ahsoka de la muerte después de una pelea con su antiguo Maestro. También luchó contra Palpatine para evitar que el Sith conseguirá acceso. En los cómics de Darth Vader, el castillo de Vader en Mustafar le dejó transmitir energía oscura para acceder a algo parecido al mundo entre mundos, aunque no era exactamente lo mismo.

Pero aunque todo eso es reciente, el diccionario visual de The Rise of Skywalker revela que los usuarios de la Fuerza han conocido el concepto del mundo entre mundos durante milenios. Una sección sobre el libro de los Jedi que Rey se llevó con ella de Ahch-To revela una página llena de notas sobre “l a Teoría de Mundos Encadenados”, que también tiene otros nombres… como el mundo entre mundos. Está claro que sus poderes son algo que Star Wars podría explorar más en el futuro.

La nueva atracción de Galaxy’s Edge agravió el conflicto entre el General Hux y Kylo Ren

Los animatrónicos de Kylo Ren y el General Hux en Rise of the Resistance. ¡Puedes ver el deterioro de su relación una y otra vez cada vez que te subas a la atracción! Imagen : Disney Parks

Uno de los elementos más peculiares (y no explorados) de todo lo que hay en The Rise of Skywalker es que General Hux, impulsado solamente por su trivial odio de Kylo Ren, está dispuesto a convertirse en un agente doble y darle a la Resistencia secretos de la Primera Orden . La idea es fascinante en sí, pero Rise tiene poco tiempo para explicarla. El diccionario visual, sin embargo, comenta un poco más sobre lo que ha ocurrido entre los dos.

Al aparecer, la relación entre Hux y Ren se deterioró después de una misión en la nave de Ren, el Destructor Imperial Finalizer. En Batuu en 0.5 D IS (ehhh, 34.5 ABY, para los que todavía están confundidos), la Resistencia logró liberar a un grupo de viajeros que eran prisioneros en el Finalizer. A continuación, los prisioneros destruyeron la nave mientras se escapaban. El incidente fue tan humillante para el General y el Líder Supremo que Ren se llevó a Hux con él a su nueva nave, el Steadfast, e hizo que el General Pryde le vigilara, lo cual motivó a Hux a usar su nuevo rango inferior para ayudar a los enemigos que detestaba.

Si todo esto suena familiar es porque, eh, es la base de Rise of Resistance, la nueva atracción en la versión de Disney World (y dentro de unas semanas Disneyland) de Galaxy’s Edge. Seguro que ya se ha inventado una historia por allí sobre el porqué fracasó la relación entre Kylo y Hux, ¿no?

La conexión de la Fuerza entre Rey y Kylo está conectada a una de las enseñanzas más antiguas de los Sith

La Regla de Dos. Imagen : Lucasfilm

La conexión entre Rey y Kylo en The Last Jedi se considera una parte central de la trama de Rise. Palpatine revela que se trata de una conexión increíblemente rara en la Fuerza de dos seres vivos: una Dyad. La terminología es nueva en la película, pero en un párrafo en la sección sobre Exegol, el diccionario visual manifiesta que hemos visto una versión de este poder, pero con un nombre diferente. Describe unas runas antiguas de los Sith en Exegol escritas en el lenguaje de los Sith y comenta que la explicación de la Dyad es “casi idéntica al texto que describe la Regla de Dos”.

La Regla de Dos es un concepto muy conocido por los fans de Star Wars. Se estableció por el antiguo Sith Darth Bane, y es una doctrina que afirma que solo dos Sith verdaderos pueden vivir a la vez, un maestro y su aprendiz. Durante años, hemos asumido que esto era una regla que simplemente intentaba controlar la naturaleza retorcida y engañosa de los Sith después de que su antiguo Imperio haya caído en la ruina. Pero aparentemente, podría ser un intento de manipular la profecía de la Dyad y convertirla en un poder manejado por los Sith. Eso explicaría por qué, cuando se dio cuenta de que no solo lo tenía su nieta sino también un descendiente de la familia Skywalker, Palpatine estaría muy interesado en corromperlos y unirlos.

No obstante, no es una interpretación particularmente sólida. El párrafo dice que las runas tenían “puntos de inflexión y saltos de línea” que “podrían cambiar el significado específico de ciertas palabras”. Así que, esencialmente, podría ser que la Dyad y la Regla de Dos eran lo mismo… desde cierto punto de vista.

La nave de la Resistencia sí que es el Tantive IV

Parece ser que cuando Vader dijo que quería que destruyeran la nave, no estaba hablando de forma literal (por una vez). Imagen : Lucasfilm

El Corellian CR90 que sirve como la base de la Resistencia en Ajan Kloss tiene un diseño familiar para los fans de Star Wars. Después de todo, es literalmente la primera nave que vemos en la saga. Es posible que los fans hayan asumido (como nosotros) que la corbeta es la misma liberada de Corellia por Wedge Antilles y otros agentes de la Resistencia en una misión descrita en la excelente novela de Rebeca Roanhorse, Resistance Reborn, que es una precuela a Rise. Tendría sentido. Pero… ¡no es el caso! Porque esta no es una nave cualquier. Es el Tantive IV, la nave diplomática personal de Leia y Bail Organa, la misma nave que vimos al principio de A New Hope.

Al parecer, el Imperio no destruyó la nave después de que Darth Vader la capturó, junto con el embajador, en Tatooine. No, al parecer la escondió en un hangar en el sistema Yarma, de acuerdo con el diccionario visual. Décadas después, un antiguo senador del Imperio que simpatizaba con la Resistencia se lo devolvió a Leia como un regalo, lo cual permitió que el Tantive se convi rtiera una vez más en un símbolo de rebelión en la galaxia. A estas alturas, ¿acaso podemos estar sorprendidos de que esta película trajo de vuelta otra cosa que recordamos de la películas antiguas?

El pasado contrabandista de Poe, explicado

Zorii y Poe se han conocido durante mucho tiempo. Imagen : Lucasfilm

Otra historia que no se explica muy bien en Rise es el pasado un poco turbio de Poe Dameron, que antes era un miembro del grupo de contrabandistas de especias de Kijimi. El hecho de que Poe tiene sangre de contrabandista no es muy sorprendente, quizá — después de todo, es lo más cercano que tenemos a un Han Solo en esta trilogía — pero la parte más confusa de todo fue el tiempo. Sabíamos que Poe era un piloto de la Nueva República antes de unirse a la Resistencia, y que se inspiró porque su madre y su padre habían sido pilotos para la Alianza Rebelde. Dado la cronología de todo eso, y el hecho de que Poe solo tiene 33 años en la trilogía, era difícil averiguar cuándo Poe trabajó como contrabandista.

Advertisement

Resulta que lo hizo cuando era muy joven. La madre de Poe, Shara, falleció cuando tenía ocho años, y el joven huyó de su hogar en Yavin IV a los 16 años. Poe pasó cinco años en Kijimi con Zorii y el resto de los contrabandistas antes de entrar en la academia de la Nueva Repúb lica en 7 AIS (de nuevo, alrededor de 27 ABY en la antigua cronología). Está claro que Poe Dameron es un hombre ocupado.

Cómo Endor (y Kef Bir) evitó ser destruido en la batalla de Endor

Endor solo recibió el espectáculo de luces y no la destrucción. ¡Qué bien! Imagen : Lucasfilm

Si hay una cosa que los fans de Star Wars (y hasta las estrellas de Star Wars) aman, es crear teorías muy raras y espectacularmente morbosas. Una, por ejemplo, se centra en cómo la luna del bosque y sus habitantes peludos sobrevivieron y escaparon de las ruinas de la segunda Estrella de la Muerte. El diccionario visual tiene una respuesta curiosa: física espacial.

El sector Modell, al cual pertenece el sistema Endor, está “lleno de anomalías del hiperespacio” que son responsables de deshacerse de todo, desde desechos interestelares hasta naves, dentro y alrededor del gigante de gas y sus nueve lunas principales. Esas anomalías también depositaron los desechos de la Estrella de la Muerte en otra parte del sector, lo cual salvó a Endor de un final apocalíptico y lleno de fuego y permitió que los rebeldes pudieran tener su fiesta en paz. Aunque Kef Bir, la luna oceánica que vemos en Rise, también fue salvada por estas anomalías, sufrió mucho daño en comparación con Endor porque unos desechos de la Estrella de la Muerte sí cayeron ahí. Los desechos no solo desplazaron la fauna. L os núcleos del reactor del arma también contaminaron los océanos donde cayeron, lo cual desplazó aún más de la vida silvestre en Kef Bir y destruyó a especies enteras.

No se preocupen, el diccionario visual nos deja con un detalle divertido para animarte después de leer todo eso. Explica el porqué el sistema Endor y la luna del bosque de Endor se conocen por nombres diferentes. En básico galáctico estándar, Endor el gigante de gas y Endor la luna del bosque tienen el mismo nombre. En ewokés, por otro lado, el gigante de gas se conoce como Tana. Dado el servicio de los Ewoks a la Alianza Rebelde en la batalla sobre la segunda Estrella de la Muerte, la Nueva República tenía planeado cambiar el nombre oficialmente a Tana. No obstante, el proyecto de ley no se llegó a aprobar porque, bueno, la Primera Orden destruyó a la Nueva República. Eso es lo que pasa cuando disparan a un senado con láseres gigantes.