Sandra Bullock en Bird Box. Imagen : Netflix

Si eres un compositor, puedes escribir una partitura musical, pero no necesariamente puedes controlar cómo se utiliza.

El compositor Trent Reznor tuvo ese problema con Bird Box, y lamentó el resultado de forma cándida en una entrevista reciente con la revista Revolver. En la entrevista, se queja de que el trabajo que realizó para Bird Box con su colaborador Atticus Ross fue… bueno, vamos a dejar que lo diga él.

“Cuando empezamos a trabajar en ello en profundidad, parecía que no estaban poniendo mucho esfuerzo”, afirmó Reznor, según una transcripción de Pitchfork. “Y tienes un editor de filme con muy mal gusto. Él fue nuestra barrera contra meter cosas en la película. Y lo peor de toda esa mierda fue que estábamos de gira cuando hicimos la mezcla de audio. Mezclaron la música con un volumen tan bajo que ni la podías escuchar. Así que, [pensamos que] eso fue…”

Supuestamente, aquí se ríe. “Eso fue una maldita pérdida de tiempo”, comentó Reznor. “Luego pensamos que nadie iba a ver esta maldita película. Y, por supuesto, es la película más popular en Netflix”.

Bueno. Me imagino que ya sabemos quién no va a realizar la banda sonora para Bird Box 2, si es que hay una secuela. No soy una experta en composición, pero siento que deberías consultar con el compositor cuando estás mezclando el producto final. Solo para, bueno, asegúrate de que todo se pueda… escuchar. Sí, es bueno poder escuchar la música.