El cuervo evolucionó en una especie nueva, pero ha tenido tanto sexo con la anterior que está involucionando

Filed to:

Filed to: cuervos

Hace cientos de miles de años, un glaciar avanzó sobre el noroeste del Pacífico, formando una barrera natural de hielo que dividió a los cuervos en dos poblaciones. Estas poblaciones comenzaron a divergir en dos especies separadas que los ornitólogos creían distinguir por pequeñas diferencias en sus medidas corporales y los sonidos que hacían. Eso creían.

Tras someterse a un proceso de especiación de cientos de miles de años, estas dos especies de cuervos, el cuervo del noroeste y el cuervo estadounidense, han comenzado a fusionarse de nuevo en una sola, según nuevas pruebas genéticas. Los cuervos se han estado hibridando en una franja de 900 kilómetros de longitud en el noroeste del Pacífico. El estudio pinta una imagen compleja de lo que constituye ser una especie “nueva”.

Advertisement

“Implica que la especiación no es un proceso unidireccional”, dice Dave Slager, autor principal del estudio y candidato a doctorado en biología dela Universidad de Washington. “Incluso puede ir hacia atrás, a veces”.

Los científicos las consideran dos especies de cuervos separadas desde 1858. El cuervo del noroeste es un ave de playas y marismas del noroeste del Pacífico, un poco más pequeño que el omnipresente cuervo estadounidense con una voz más ronca, según ornitólogos y observadores de aves. La extrema dificultad para distinguir a estas aves ha hecho que sea difícil para los científicos saber si se hibridan y, de ser así, con qué frecuencia y durante qué rango. La información genética reciente ha revelado una respuesta sorprendente a esa pregunta.



El equipo de científicos de la Universidad de Washington, el Museo de Historia Natural y Cultura de Burke y el Servicio Geológico de Estados Unidos muestras de cuervos identificados como especies, incluidas 218 muestras de tejido congelado, 35 muestras de sangre y seis muestras de plumas, más muestras del cuervo carroñero europeo para comparar. Analizaron el ADN de los núcleos celulares y las mitocondrias de las aves y compararon los datos de las bibliotecas genéticas para determinar si los genomas del cuervo contaban una historia evolutiva separadas de las dos poblaciones, así como con qué frecuencia se hibridaro n.

Los cuervos del noroeste y de los Estados Unidos representan dos poblaciones separadas con historias evolutivas separadas, según el artículo publicado en Molecular Ecology. El ADN mitocondrial, un tipo que los animales heredan de sus madres, sugirió que las aves comenzaron a separarse en diferentes especies hace aproximadamente 443. 000 años, cuando los glaciares avanzaban a través de América del Norte en ciclos de 100. 000 años. Una de estas capas de hielo habría dividido las poblaciones y formado una barrera a través de la cual podría haber comenzado la especiación.

Advertisement

Pero las aves no han dejado que sus diferencias les impidan mezclarse y tener sexo : hibridan en una zona de 900 kilómetros de longitud al oeste del estado de Washington y la Columbia Británica, un área que es siete veces más grande que las zonas híbridas entre pares de especies, según el estudio. Quizás con el derretimiento de los glaciares, las aves oportunistas ampliaron sus miras, entrando en contacto e hibridando. Aunque las especies separadas generalmente se hibridan solo en un área limitada, y aunque los híbridos son típicamente menos favorecidos por la selección natural, ese no fue el caso aquí. Los datos genéticos muestran que los híbridos de cuervo eran parte de linajes híbridos que datan de múltiples generaciones.

Un investigador que no participó en el estudio, Martin Stervander, de la Universidad de Oregón, dijo a Gizmodo que fue una investigación emocionante. “Con los años, muchos han afirmado observaciones de diferencias consistentes entre los cuervos estadounidenses y los cuervos del noroeste, pero este estudio ha revelado que esa parte se ha basado en personas quizá desean encontrar patrones consistentes” . T ambién señaló que sería valioso estudiar las apariencias de estas aves junto con su genética, para establecer qué rasgos cada linaje estaba contribuyendo a los híbridos.

Advertisement

Slager no dijo explícitamente si pensaba que las dos poblaciones deberían fusionarse en una sola especie o seguir siendo especies separadas, ya que eso depende de la Sociedad Ornitológica de Estados Unidos. Pero volvió a señalar los datos, que muestran que en esta vasta franja entre el estado de Washington y la costa de Columbia Británica no se pueden distinguir las dos especies porque probablemente no haya cuervos estadounidenses o del noroeste puros. Otras parejas de especies, como la curruca del mirto, la curruca de Audubon (ahora llamadas currucas de rabadilla amarilla), la gaviota de Thayer y la gaviota de Islandia se han fusionado por la Sociedad Ornitológica de Estados Unidos por menos.

El estudio muestra que las especies no necesitan tener límites definidos, dijo a Gizmodo Claire Curry, bibliotecaria científica de la Universidad de Oklahoma con un doctorado en biología evolutiva. “La selección natural y la dispersión están en curso, no se han congelado en algún momento de l pasado, y es genial tener poblaciones como los cuervos para examinar la dinámica”.