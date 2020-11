Filed to: the mandalorian

Tras finalizar la primera temporada de The Mandalorian en 2019, Disney Plus debutó una serie documental llamada Disney Gallery: The Mandalorian, en la que revelaban todo el trabajo y los secretos detrás de la serie. Ese documental regresará para una segunda temporada.



Gracias a este documental de tipo making of de The Mandalorian pudimos conocer la fascinante tecnología que hay detrás del rodaje de la serie, como esa enorme pantalla LED que usan para dar vida a los mundos que Mando explora, o los diferentes diseños que consideraron para Baby Yoda antes de encontrar ese del que todos nos enamoramos.

Disney Gallery: The Mandalorian regresará para una nueva temporada justo una semana después de que finalice la segunda temporada de The Mandalorian. Es decir, los nuevos eipsodios del documental se estrenarán de forma semanal a partir del 25 de diciembre. Quién sabe qué nuevos secretos nos revelen en estos episodios, en especial acerca de la reciente incorporación en The Mandalorian de personajes míticos y tan queridos de las series animadas de Star Wars. [What’s on Disney Plus vía /Film]

