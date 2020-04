Foto : Joanna Nelius ( Gizmodo )

Me encantan los Mini PC para juegos. P ueden llegar a dar un rendimiento cercano a los sobremesa de toda la vida pero en un espacio absurdamente pequeño . El nuevo NUC 9 Extreme Kit de Intel (también conocido como Ghost Canyon) no es el más rápido, pero hace que montar el PC sea tan agradable y genial que no me importa.



Los NUC (abreviatura de Intel para Next Unit of Computing) son pequeños kits básicos de PC . El comprador tiene que proporcionar los componentes de almacenamiento, memoria, GPU y sistema operativo. E l NUC proporciona una caja diminuta con una CPU, placa base y fuente de alimentación integradas . Ll evan en el mercado nueve años ya , y generalmente dependen de procesadores móviles en un paquete de sobremesa.

La diferencia del NUC 9 Extreme es que es el primer kit NUC de Intel compatible con una tarjeta gráfica de sobremesa y es el primero también en incluir el denominado NUC Compute Element. B ásicamente es una tarjeta en la que va instalado el procesador. Eso significa que se puede extraer el procesador y actualizarlo en el futuro.

Intel NUC 9 Extreme Kit Intel NUC 9 Extreme Kit ¿Qué es? El primer PC de la serie NUC que soporta una gráfica de escritorio. Precio 1.640 dólares sin gráfica, memoria, almacenamiento ni SO. Nos gusta El tamaño, la cantidad y variedad de puertos, las opciones de personalización y lo fácil que es de ensamblar. Mucho más fácil que el PC medio. No nos gusta La refrigeración por aire es ruidosa. A medida que eliges componentes de alta gama el precio ya no es tan competitivo.

Externamente , la tarjeta NUC se parece a una tarjeta gráfica, ya que se conecta a través de una ranura PCIe x16. E s todo el cerebro de l PC metido en el interior de un cartucho refrigerado por aire. Al lado hay espacio para Una GPU discreta. L a que hemos probado viene con una Asus RTX 2070 8GB Mini de doble ventilador . Desafortunadamente, no se puede colocar ninguna gráfica de más de 8 pulgadas en este kit NUC, pero por lo que sacrificas en rendimiento lo ganas en portabilidad, conveniencia y estilo.



La unidad que alberga el procesador y la gráfica dentro del NUC. Bajo ellos, la tapa con los ventiladores. Foto : Joanna Nelius ( Gizmodo )

Lo mismo ocurre con la CPU Intel Core i9-9980HK en su interior. No es la versión más potente , pero el i9-9980HK consume solo 45 W de potencia, en comparación con los 95 W de la versión de sobremesa i9-9900K. Y eso es solo el consumo de energía base. Los procesadores de escritorio de gama alta de Intel pueden absorber fácilmente 200W si se overclockean lo suficiente. Probablemente eso sería demasiado para el Kit Intel NUC 9 Extreme, que viene con solo una fuente de alimentación de 495W.



Sin una tarjeta gráfica, el Intel NUC 9 Extreme Kit también tiene un precio relativamente razonable de $ 1. 640, pero dependiendo de tu elección de almacenamiento, memoria, GPU y sistema operativo, gastarás fácilmente más de $ 2. 000, lo que está en línea con lo que cuestan otro s mini PC de juegos .

La parte trasera del NUC 89 Extreme Foto : Joanna Nelius ( Gizmodo )

Algunos competidores directos del NUC 9 Extreme Kit son el Asus ROG Huracan G21 y el MSI Trident X, tanto en precio como en especificaciones. (La serie One de Corsair, aunque agradable, está en una liga de precios totalmente diferente.) Sin embargo, el ROG Huracan abandona la fuente por dos adaptadores de potencia muy voluminosos, y probablemente no encontrarás un Trident X con procesador i9 y RTX 2070 por debajo de los $ 2. 000. Puedes encontrar la misma GPU que recibimos con este kit NUC por alrededor de $ 415. Si deseas ahorrar dinero, la opción puede ser una RTX 2060 Super mini por alrededor de $ 300, que tiene un rendimiento casi idéntico y un menor consumo de energía por menos dinero .



Vista desde el panel izquierdo. Foto : Joanna Nelius ( Gizmodo )

El Core i9-9980HK en el interior es overclockable (hasta 5.0 GHz como su versión de escritorio), pero debes tener en cuenta la temperatura al hacer overclock, ya que el NUC solo está refrigerado por aire y los juegos pueden empujar fácilmente la CPU (y la GPU, también) a una temperatura de más de 70º Celsius . Pese a esto, y para una mini plataforma de juegos sin complicaciones, el Intel NUC 9 Extreme Kit tiene potencia más que suficiente . ¿Se vuelve ruidoso cuando está bajo presión ? Absolutamente. Es difícil conseguir algo más silencioso que un Corsair One i165, pero si juegas con los auriculares puestos, no será un problema.



Y hablando de juegos, como era de esperar, el NUC 9 manejó todo a la perfección, solo bajó a 46 fps en Far Cry 5 a 4K en ultra. El punto óptimo para esta máquina es 1440p en ultra. A hí es donde obtienes la mejor resolución, los mejores gráficos y la mejor tasa de fotogramas. Aunque puedes alcanzar fácilmente los 100s a 1080p, incluso con gráficos en la configuración más alta. Logramos llegar a esa marca tanto en Far Cry 5 como en Shadow of the Tomb Raider. Los pequeños ventiladores en el interior suenan como si el kit NUC fuera a despegar , pero no parecía haber riesgo de sobrecalentamiento. Si acercas la mano a la parte superior puedes sentir los ventiladores haciendo su trabajo para expulsar todo el aire caliente de manera eficiente.

Vista desde el panel derecho Foto : Joanna Nelius ( Gizmodo )

Si me voy a quejar de algo, es d el pequeño almacenamiento SSD primario que vino con la unidad de review que recibimos. 380GB es muy poco para este tipo de PC, especialmente si lo estás utilizando para juegos, creación de contenido o ambos. El Intel Optane 905p 380GB es también una pieza de almacenamiento bastante costosa, que cuesta hasta $ 500. C uando se incluye en el precio general del kit NUC parece una ganga, pero muchos juegos actuales ocupan 50GB, 85GB , o incluso 100GB de espacio en disco .



Hay un almacenamiento secundario HDD de 2TB, pero si estás buscando velocidades de lectura / escritura rápidas para reproducir videos o crear en 3D, no solo te quedarás sin espacio de almacenamiento rápidamente, sino que no obtendrás las mismas velocidades . Si puedes proporcionar tu propio almacenamiento, hay dos ranuras SSD M.2 para aprovechar.

E sa es realmente la belleza de este kit NUC. Es lo mejor de ambos mundos. A diferencia de una máquina prefabricada pura, puedes personalizarla sin preocupart e por la administración de cables y componentes cuyo montaje consume mucho tiempo al construir t u propio equipo. Puedes elegir los componentes que realmente importan y ponerte a jugar mucho más rápido. Encima si no le gusta la parte externa , solo tienes que comprar la CPU por separado y colocarla en una caja diferente. Solo necesitas t us propios componentes.

