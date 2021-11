By

Hemos hablado en el pasado sobre el próximo resort Star Wars: Galactic Starcruiser que permitirá a los visitantes vivir sus fantasías cósmicas más salvajes aprobadas por Disney . Si gastar seis mil dólares para sentirte como si estuvieras en una película que costó cientos de millones no era ya tentador, te alegrará saber que podrás hacer realidad esos sueños de ser un Jedi que siempre has tenido de niño, pero solo podías hacer realidad con rollos de papel higiénico o reglas de Home Depot.



Al igual que con Luke Skywalker en A New Hope, habrá una zona para que practiques cómo usar un sable de luz, aunque del video a continuación, principalmente implica golpear con tu sable. Lamentablemente, estos sables de luz no son los de aspecto atractivo y “real” que se revelaron en mayo. Tampoco parece haber ninguno de los giros de sables salvajes que constituyeron la mayor parte de las peleas de precuelas, estamos en el territorio de los sables de luz como armas de A More Civilized Age. Al menos parece poner a prueba tus reflejos, y debería ser un desafío divertido si te gustaba el viejo juego de “Simon”.



Quizás no quieras ser un Jedi, quizás quieras sentirte más como si estuvieras pilotando una nave estelar para la República. (O Rebeldes, de la Resistencia). El puente del Starcruiser cumplirá esos deseos, y puedes llevar la nave al hiperespacio, que parece que será realmente genial en primera persona. Sin embargo, malas noticias si eres padre, porque todos los botones se pueden presionar en el puente. También hay una estación donde puedes defender la nave como si estuvieras en una batalla espacial real, con cazas TIE zigzagueando a tu alrededor mientras intentas hacerlos pedazos.



Es posible que sea una experiencia divertida algún día, pero a menos que ya tengas entradas, no podrás entrar en el Galactic Starcruiser por un buen, largo tiempo. Una vez que llegue en marzo, se agotaron las reservas hasta al menos julio. Aunque la espera la podrás pasar con este cómic de 4 dólares.