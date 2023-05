Mark Hamill lleva 46 años interpretando a Luke Skywalker, casi medio siglo, pero aún así lo hemos visto en proyectos recientes de la franquicia, incluyendo la última trilogía de Star Wars hasta ahora y las series The Mandalorian y The Book of Boba Fett. Pero para Hamill, un actor más joven podría interpretar a su personaje en el futuro.

Esa es su opinión, no un hecho. En una entrevista con Esquire, el actor comentó al respecto de sus recientes apariciones en las series de Star Wars para Disney+ como una versión rejuvenecida de Luke, con él interpretando las expresiones faciales y los diálogos, todo lo cual pasa por un proceso digital para no solo rejuvenecer su rostro sino también su voz. Esto, dice Hamill, debe ser un proceso muy costoso, y en el futuro podría evitarse con un actor más joven dando vida a Luke.

“La gente me dice: ‘Oh, ahora [con la tecnología de rejuvenecimiento] podrás hacer una serie completa que se desarrolle después de los eventos de Return of the Jedi’. Pero yo les digo: no lo creo. En primer lugar, no hace falta que cuenten esas historias, pero si llegan a hacerlo, podrían contratar a un actor con la edad apropiada”.

De nuevo, y para que quede claro, esta es la opinión de Hamill, no está en ningún momento dando certeza o pistas de que algo así vaya a suceder. Pero su comentario no deja de ser interesante porque, si bien es innegable que Hamill es y siempre será Luke, también es cierto que han pasado 40 años desde que se estrenó Episodio VI – El retorno del Jedi, y si hay algo imposible de detener es el envejecimiento de las personas.

La idea de otro actor interpretando a un Luke Maestro Jedi es rarísima, casi impensable, pero si Disney y Lucasfilm quieren contar más historias de este personaje en live action y que no se sienta como una extraña versión digital que provoca una especie de síndrome del valle inquietante, no les quedará otra opción que buscar a algún actor con parecido físico.

Sin embargo, también me llama mucho la atención su comentario: “no es necesario que cuenten esas historias”, claramente dando a entender que, según su opinión, la historia de Luke ya ha sido contada. Es tiempo de dar paso a otras generaciones, otros personajes, y otras épocas incluso, como Lucasfilm piensa hacer con algunas de sus próximas películas. Una de esas películas contará la historia de Rey después de los acontecimientos del infame Episodio IX, ¿estará Mark en esta película como un Fantasma de la Fuerza o algo similar? Hamill responde a la pregunta: “si hay algo que aprendes trabajando con Lucasfilm es que todo es confidencial, así que no les puedo decir si estaré involucrado, pero tampoco les puedo decir si no estaré involucrado. Así que no lo sé, supongo que nos enteramos todos al mismo tiempo”.