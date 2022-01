By

Hay un nuevo juego de Kirby en camino. Nintendo lo anunció el pasado mes de septiembre de 2021, y desde entonces no habíamos escuchado nada acerca de este nuevo título. Pues parece que estaba más cerca de lo que habíamos imaginado, ya que será uno de los primeros juegos que la propia Nintendo lance para Switch este año.

Se trata de Kirby and the Forgotten Land, conocido en español como Kirby y la tierra olvidada, y es un juego de plataformas en 3D al mejor estilo de la franquicia. Desarrollado por los estudios de HAL Laboratory, quienes tienen una gran experiencia en la creación de juegos de Kirby tras haber trabajado en más de 20 juegos de la saga, además de haber participado en el desarrollo de títulos como Super Smash Bros. Brawl, el nuevo juego lleva a este peculiar personaje color rosa a un nuevo mundo lleno de ruinas del pasado y donde Kirby tendrá que rescatar a unos personajes conocidos como Waddle Dees del llamado “Cuerpo de Bestias” que habita este mundo.

Pero lo más interesante del juego para muchos no es su historia, por supuesto, sino la jugabilidad de un Kirby que durante décadas no ha parado de evolucionar. En la tierra olvidada es posible, cómo no, absorber distintos enemigos y obtener sus poderes para superar puzzles y derrotar a un sinfín de monstruos.

Kirby and the Forgotten Land llega a Nintendo Switch el 25 de marzo.