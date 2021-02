El nuevo juego de la saga Ratchet & Clank por fin llega a PS5 este año

Imagen : Insomniac Games / SIE.

Ratchet y Clank regresan en junio. El próximo juego de la popular saga que nació hace casi 20 años, en los días de la PlayStation 2, llegará este próximo mes de junio a PlayStation 5 con un juego como ningún otro que hayan hecho antes.

Su nombre es Ratchet & Clank: Rift Apart y esta vez el título aprovechará la potencia de la nueva PS5 y sus tiempos de carga prácticamente inexistentes para ofrecer una jugabilidad protagonizada por saltos entre dimensiones y realidades alternativas de forma inmediata, lo que se traduce en la posibilidad de cambiar de un mundo o mapa del juego a otro prácticamente de inmediato, una mecánica que hasta ahora luce bastante prometedora e interesante.

Se trata del primer juego de la franquicia en cinco años, desde que llegara Ratchet & Clank en 2016, el cual era una versión reimaginada del primer título, una especie de soft reboot de la franquicia. En el caso del nuevo Rift Apart, es una secuela a los acontecimientos del juego Ratchet & Clank: Into the Nexus que llegó en 2013 a PlayStation 3, aunque sus creadores en Insomniac Games aseguran que también es un título que cuenta con su propia historia y puede disfrutarse por sí solo y no como una continuación.

Ratchet & Clank: Rift Apart llega el próximo 11 de junio a PlayStation 5.