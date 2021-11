By

El universo de películas de Spider-Man de Sony continúa creciendo. Tras el estreno de Venom: Let there be Carnage, ahora es el turno de una película que Sony Pictures tiene lista desde hace tiempo, pero la pandemia había impedido su estreno hasta ahora. Los vampiros llegan al universo de Spider-Man.

Bueno, mas bien, una especie de vampirismo. Y es que Morbius no es, técnicamente, un vampiro como lo conocemos, al estilo de Dracula ni los que vemos en películas como Underworld. El Doctor Michael Morbius es un científico que adquiere una serie de habilidades sobrehumanas relacionadas al vampirismo tras intentar curarse de una extraña enfermedad en su sangre. Morbius puede volar, tiene fuerza extrema y sentidos muy desarrollados, pero también anhela consumir sangre.

En el nuevo tráiler vemos en principio lo que parece ser una película con elementos de terror muy acordes al personaje, pero ya para el final del adelanto la acción es protagonista. Curiosamente, vemos referencias tanto al universo propio de Spider-Man en Sony, con ese toque de “humor” al me ncio nar a Venom al final, y aparentemente también al universo de películas de Marvel (CU), dado que aparece Michael Keaton, quien dio vida al villano Vulture en Spider-Man: Homecoming. ¿Son estas consecuencias del multiverso, o acaso algo más?

Tendremos que esperar al 21 de enero (o 28 en otros territorios) para ver la película y saberlo.



Tráiler con subtítulos

Tráiler en español