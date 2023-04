La saga de The Legend of Zelda regresa muy pronto, y su último adelanto luce sencillamente espectacular. El tráiler de jugabilidad e historia del nuevo Tears of the Kingdom nos da un vistazo del combate, los enemigos, los aliados, la exploración… y del regreso de uno de los villanos más importantes en la historia de la franquicia.

Sí, él también ha regresado. El Rey Demonio. El poderoso Ganondorf ha revivido y será el villano principal en este juego, tan temible como siempre, ¿o quizás incluso más? Tendremos que esperar para saberlo.

El tráiler también nos da otro adelanto de los nuev os poderes, o más bien las nuevas habilidades, que tendrá Link en el juego, y cómo ha cambiado la exploración entre el Breath of the Wild de 2017 y el nuevo título, su secuela, ahora incorporando islas que flotan en el aire y que añaden una mayor verticalidad a la exploración y el mundo, además de calabozos y mazmorras con nuevos misterios y retos, incluyendo el descenso por un túnel lleno de láseres que parece salido de las películas Misión Imposible. También hay carrozas para conducir, y nuevas armas que se romperán mucho, seguramente.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom llega a Nintendo Switch el próximo 12 de mayo. Han pasado seis años desde la entrega anterior, Breath of the Wild, y parece que la espera valdrá la pena. Después de ver el tráiler, puedes disfrutar de 10 minutos de jugabilidad aquí.

Tráiler final de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

[ESP] The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom – Tráiler oficial #3

Y estas son las primeras imágenes del legendario Ganondorf en Tears of the Kingdom