Varios servicios de streaming se preparan para ofrecer un plan más barato que vendrá acompañado de anuncios publicitarios. Una de las plataformas que contará con esta opción es Disney+, pero además de los anuncios entre cada episodio, esta versión del servicio no contará con algunas funciones que los planes más caros sí tendrán.

Así lo han descubierto en el código de la plataforma de streaming: al menos dos funciones no estarán disponibles en el plan más barato con anuncios, GroupWatch y SharePlay, las cuales permiten ver series y películas en grupo a distancia o de forma remota con amigos y familiares. Dicho de otro modo, con esta función puedes ver al mismo tiempo el mismo episodio de The Mandalorian junto a tu amigo que está en otra casa, ciudad o país.

Esta información aún no ha sido confirmada por Disney, pero no debería extrañarnos que el plan “básico” (o más barato con anuncios) del servicio opte no solo por mostrar publicidad, sino también por limitar funciones de la plataforma. Es lo mismo que, por ejemplo, también h ará Netflix con su propio plan con anuncios.

Se espera que Disney+ estrene su plan más barato con anuncios el próximo mes de diciembre. Tendrá un costo de 7,99 dólares al mes y se espera que muestre un máximo de cuatro minutos de anuncios por cada hora de visionado de contenido. [vía XDA Developers / PC Mag]