Aunque durante unos meses pareció que la opción de un servicio de Disney Plus con anuncios finalmente no se materializaría, ya parece casi una realidad. Según las últimas publicaciones de la revista Variety y de The Wall Street Journal, esta nueva versión del servicio de streaming de Disney se pondrá en marcha a finales de año e incluirá anuncios de hasta cuatro minutos en series y películas .

A pesar de que los números de Disney Plus no dejan de crecer, la compañía está decidida a lanzar un plan de suscripción más barato pero que incluya anuncios en vídeo. Tanto Variety como The Wall Street Journal sostienen que este nuevo modelo se lanzará en Estados Unidos a final de año y que posteriormente se irá extendiendo a otros países.

Según las fuentes de Variety, Disney mostrará una media de cuatro minutos de anuncios por cada hora de visionado, o incluso una cantidad inferior, ya que los ejecutivos de Disney se muestran “cautelosos ante la posibilidad de llenar el entorno familiar de Disney con una ingente cantidad de anuncios”. Por poner algo de contexto: esos números están a la par que los de la versión con anuncios de HBO Max y por detrás de otros servicios de suscripción como Peacock (cinco minutos) o Hulu (entre 9 y 12 minutos ).

Además, Disney también se encuentra sopesando la posibilidad de eliminar por completo los anuncios para los usuarios que entren con una cuenta infanti l e impondrá restricciones al contenido de los anuncios .

