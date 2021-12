By

By

Está siendo un poco difícil intuir que tipo de estilo sigue la película de Mobius. ¿Es el trágico relato de un médico desesperado por salvar su vida sin perder el alma por el camino? ¿Es un nuevo relato de vampiros? Resulta que la respuesta es que es ambas cosas, y además es una nueva vuelta a las películas de superhéroes de los 2000.



Advertisement

El primer video corto que nos muestra algo más de lo que nos mostraron los trá ilers lleva por título: La Transformación, y es una escena en la que el doctor titular se transforma por primera vez en vampiro viviente y despacha a un grupo de mercenarios en el barco en el que viaja con la doctora Martine Bancroft (Adria Arjona).

Lo cierto es que está muy bien ver a Morbius usando su supervelocidad del mismo modo en el que estuvo bien ver a Venom acechando por los tejados de San Francisco. Se diría que Sony ha encontrado un nicho muy particular con l as películas de superhéroes que no comparten el mismo universo que e l MCU. Todas lucen un poco como aquellas películas de superhéroes de los 2000 eran un poco menos canónicas, más oscuras y también más sueltas y más tontas (en el buen sentido de la palabra).

E se estilo retro (S í, los 2000 ya son retro. Lo siento) tiene potencial, pero se diría que le falta algo. Para ser un vampiro, por muy viviente que sea, echo en falta bastante más sang re. En este clip hay una escena en la que literalmente degü ella a un mercenario con las garras y no se ve ni una gota de sangre (un poco quizá sobre una tubería) . De hecho poco después hay un primer plano de sus manos y están co mpletamente limpias. ¿ Será que como es vampiro se las lame después de comer, como los gatos?

Es un poco lo mismo que le pasa a las películas de Venom. La clasificación de edad las obliga a ser sutiles con la violencia, pero hay un límite en la cantidad de violencia que puedes dejar implícita, y tanto Morbius como Venom son antihéroes con un lado salvaje que casi pide gore. Sin llegar a ese extremo, el suavizado a una escena que más que una pelea es una masacre de mercenarios la mires por donde la mires le quita un poco de lustre. Morbius llega a los cines el 28 de enero de 2022.