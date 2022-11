A buen seguro veremos mucho el nombre Snapdragon 8 Gen 2 en 2023. El nuevo modelo perteneciente a la última generación de procesadores móviles creada por Qualcomm será el corazón de no pocos gamas alta cuando llegu e el Mobile World Congress en febrero. De momento, Vivo ya se ha adelantado.



El fabricante acaba de presentar el Vivo X90 Pro Plus. El adelantamiento por la derecha es doble porque no solo lo ha presentado, sino que saldrá a la venta este mismo año en China. Será el seis de diciembre. Aparte del procesador, el Vivo X90 Pro Plus integra 12GB de RAM y 256GB de espacio para almacenamiento. La batería es una 4700 mAh con carga rápida a 80W.

Entre las ventajas del nuevo pro cesador se cuentan dos interesantes. La primera es que es el primer chip de Qualcomm con soporte para sistema de archivos UFS 4.0, lo que se supone que debería acelerar no pocas funciones del móvil a la hora de leer y escribir datos. El segundo dato interesante es que el Snapdragon 8 Gen 2 ya es compatible con wifi 7, aunque aún habrá que dejar pasar tiempo para que estas redes se hagan habituales.

En el ex terior, el terminal luce una pantalla OLED de 6,78 pulgadas con resolución 3200 x 1440 y 120Hz de tasa de refresco. En la parte trasera es imposible no fijarse en el descomunal módulo de cámaras presidido por una cámara principal con sensor Sony IMX989 de 1 pulgada y 50MP. L os dos primeros teléfonos con ese nuevo sensor de Sony fueron el Xiaomi 12S Ultra y el Sharp Aquos R7. Los otros sensores del Vivo X90 Pro Plus son un 50MP para retratos, un gran angular de 48MP y un tele de 64MP con 3,5 aumentos por óptica.



Salvo por el diseño, el Vivo X90 Pro Plus será bastante parecido en especificaciones al OnePlus 11. No en vano todos ahora pertenecen a la misma compañía matriz: BBK, propietaria ahora mismo de Vivo, Oneplus, Realme, y Oppo. [vía The Verge]