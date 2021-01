Warner está tanteando guionistas para una serie animada de Juego de Tronos

Imagen : HBO

El mundo de Juego de Tronos sigue expandiéndose. Después de La casa del dragón y Los cuentos de Dunk y Egg, si las cosas salen bien, también podría haber una serie animada.

Según The Hollywood Reporter, los ejecutivos de WarnerMedia se han estado reuniendo con guionistas para discutir una posible serie animada de Juego de Tronos para la plataforma de streaming HBO Max. Nada es oficial todavía, y existe la posibilidad de que no encuentren la idea adecuada y no suceda en absoluto, pero estaría discutiéndose y en desarrollo.

Ahora bien, si esta noticia te está dando una extraña sensación de déjà vu es por dos cosas. En primer lugar, “se han estado reuniendo con guionistas para encontrar una idea” es lo mismo que se dijo a principios de esta semana respecto a una serie de imagen real de Harry Potter, también para HBO Max. En segundo lugar, George RR Martin reveló hace unos meses, que antes de que HBO firmara adaptar sus libros Canción de hielo y fuego, un destacado estudio de animación estuvo interesado.

Pero HBO obtuvo los derechos y su empresa matriz ha estado trabajando horas extras para hacer uso de ellos. Se han considerado varias series en los últimos años. Una serie precuela con actores reales llamada House of the Dragon o La casa del dragón, se rodará pronto para su lanzamiento el próximo año. La compañía también está desarrollando una serie basada en otra precuela de Martin, Dunk y Egg, que está mucho más lejos de su estreno.

Esta nueva serie animada, si sucede, probablemente se estrene dentro de varios años. Pero es una idea fascinante, una que permitiría a los creadores contar historias en una escala incluso mayor que la de la serie original con mucha más facilidad. (La animación es todavía increíblemente cara, por lo que probablemente no sería mucho más barata).

¿Qué historias del mundo de George RR Martin te gustaría que se contaran en este formato?