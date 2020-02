Foto : Matías S. Zavia ( GizmodoES )

Antes de probar el Samsung Galaxy Z Flip, no le veía sentido. Tampoco al Motorola Razr, que llegó unos días antes con el mismo factor de forma. El Fold, el primer plegable de Samsung, tenía una ventaja clara: era un teléfono que cabía en el bolsillo y al mismo tiempo podía convertirse en una pequeña tablet con las virtudes de una pantalla grande, como abrir tres aplicaciones a la vez. El Flip, el segundo plegable de Samsung, pierde esa ventaja. No es una tablet: es un teléfono grande que puede plegarse por la mitad, como los antiguos flip phones. Todas las veces que se filtró, me pregunté qué valor aportaba, aparte del chute de dopamina nostálgica que nos produce cerrar físicamente un teléfono a los que llevamos dos décadas usando móviles. Ahora lo entiendo mejor.



La propia Samsung lo dijo en el evento de presentación: el Galaxy Z Flip está hecho “para gente que quiere destacar”. Es un teléfono poderosamente atractivo con una pantalla espectacular que, por encima de todo eso, tiene una capacidad única: abrirse en cualquier ángulo, como un diminuto ordenador portátil o un espejo de bolsillo. El nombre interno del Flip era Galaxy Bloom, lo que sugiere que el dispositivo está fuertemente orientado al público femenino y, en general, a cualquier persona preocupada por su imagen. Y eso funciona. Anoche, en el evento, mientras los de prensa buscábamos diferencias entre la nueva pantalla de vidrio ultra-delgado y la pantalla de plástico del Fold, una chica con un bolso de Balenciaga abrió mucho los ojos al desplegar por primera vez un Flip.

El teléfono lleva un procesador del año pasado y está un paso por debajo de los nuevos Galaxy S20 en casi todo, pero eso no importa, porque cualquiera que use la cámara frontal para retocarse la cara o lleve un bolso diminuto en el que normalmente no cabría una pantalla de 6,7 pulgadas pensaría que el Flip es un teléfono superior. No es un teléfono para mí, y quizá no sea un teléfono para ti tampoco, pero es un teléfono único, y es el primer plegable que (influencers mediante) podría ser un éxito de ventas entre la gente que busca diferenciarse.

Diseño

Foto : Matías S. Zavia ( GizmodoES )

El Galaxy Z Flip cabe en la palma de la mano cuando está plegado. Tiene un cuerpo de vidrio con efecto espejo que brilla elegantemente bajo cualquier luz, pero puede ser un imán para las huellas. Cuando lo despliegas, es de todo menos compacto. La pantalla flexible, de 6,7 pulgadas, tiene una relación de aspecto de 21.9:9, lo que significa que puede ser demasiado alta para llegar con comodidad a los botones de arriba. Samsung ha optimizado la interfaz de One UI 2.0 para que la zona de interacción de las aplicaciones esté abajo, pero en aplicaciones de terceros podría ser un problema. Claro que eso es justo lo que esperamos de los plegables: que nos permitan tener pantallas grandes en diseños más portátiles.



El Flip tiene cuatro mejoras fundamentales para evitar que se repita el lanzamiento interruptus del Galaxy Fold. La primera es que la pantalla está recubierta de una especie de cristal muy delgado que no se marca con cualquier arañazo, como pasaba en el Fold. La segunda es su nueva bisagra, llamada Hideaway Hinge, que queda oculta al usuario y permite usar el teléfono en cualquier ángulo entre 0 y 180 grados. La tercera son unas fibras de nailon de unas pocas micras que evitan la entrada de suciedad y polvo en el mecanismo de la bisagra. La cuarta son dos simples paragolpes en las esquinas inferiores de la pantalla que evitan impactos bruscos al cerrar la “tapa” del teléfono.

Gif : Matías S. Zavia ( GizmodoES )

No es un teléfono endeble, y se nota, pero eso tiene una ventaja y una desventaja. La ventaja es que el mecanismo parece más robusto y duradero que el del Fold o el Motorola Razr. La desventaja es que hay que hacer un poco de fuerza para desplegarlo. De hecho, desplegarlo con una sola mano puede ser difícil, lo que rompe las ilusiones de los nostálgicos de los móviles-almeja. La bisagra no hace ruido como en el Razr, pero el pliegue se percibe al tacto. No es algo molesto, aunque queda por ver si causa arrugas visibles a largo plazo.



Hardware

El Galaxy Z Flip junto a un Galaxy Note 10+ Foto : Matías S. Zavia ( GizmodoES )

El Flip no es un teléfono modesto, pero como digo, está un paso por debajo de los nuevos Galaxy S20. Su pantalla Infinity Flex Display usa un panel AMOLED flexible de 2636 x 1080 píxeles. En cuanto a colores y brillo, me pareció excelente, pero habría que ver cuánto aguanta encendida una pantalla tan grande con una batería de apenas 3300 mAh (teniendo en cuenta que Samsung no se caracteriza por hacer los teléfonos más eficientes en consumo de energía).



Por su procesador Snapdragon 855+ y sus 8 GB de RAM, podríamos decir que el Flip tiene un hardware del año pasado. La CPU cuenta con ocho núcleos Kryo 485 de 2,95 GHz, 2,41 GHz y 1,78 GHz, y la GPU es una Adreno 640 de 700 MHz. La memoria interna de 256 GB es UFS 3.0. No hay puerto para tarjetas microSD, como tampoco hay toma de auriculares de 3,5 mm. Tiene auriculares estéreo, carga rápida de 15 W y un sensor de huellas capacitivo en un lateral. La posición del lector de huellas es terrible, y asumo que la gente acabará usando el reconocimiento facial, que no es tan seguro, pero sí bastante rápido.

Muestra de la cámara frontal Muestra de la cámara principal Muestra de la cámara secundaria 1 / 3

En cuanto a las cámaras, son tres: dos externas y una interna en un pequeño agujero en el centro de la pantalla. La cámara principal es de 12 MP con apertura F1.8, enfoque Dual Pixel y estabilizador óptico. Parece el mismo sensor de 1/2.55" con píxeles 1,4µm que tenía el Galaxy S10. La cámara secundaria es una gran angular de 12 MP F2,2 con un campo de visión de 123 grados; no está estabilizada. La cámara frontal es de 10 MP F2,4. Las tres cámaras graban a 4K.

Software

Foto : Matías S. Zavia ( GizmodoES )

La clave de un plegable está en su software, y Samsung lo sabe. El Galaxy Z Flip puede usarse sobre cualquier superficie plana plegado en un ángulo de 90 grados, así que el Flip tiene una nueva interfaz de cámara partida en dos que permite tomar fotos de larga exposición, time lapses y selfies estabilizados sin necesidad de trípode. También puedes tener una videoconferencia en Google Duo sin sujetar el teléfono o ver un vídeo de YouTube en la mitad de arriba mientras lees los comentarios en la mitad de abajo.



La pantalla externa es diminuta, pero también se ha aprovechado para cosas cosas como ver notificaciones y pasar directamente al contenido al abrir la pantalla (solo en aplicaciones adaptadas) o mostrar lo que ve la cámara para dejar de posar a ciegas en fotos con las cámaras exteriores.

Por último, el Flip hereda del Fold su sistema de multitarea, con la función de arrastrar y soltar contenido entre ventanas, siempre que los desarrolladores hayan implementado esa función. Básicamente, el Flip puede ser un teléfono de dos pantallas cuadradas, y en cada mitad puedes hacer algo diferente.

Especificaciones, precios y disponibilidad

El nuevo Samsung Galaxy Z Flip estará disponible el 14 de febrero por 1.380 dólares (1.500 euros en España). Puedes comprarlo en negro o en púrpura (el púrpura es el de las fotos). En algunos países se venderá también en dorado, y hay una versión de diseño de Thom Browne que se venderá por más de $2.000 con un par de accesorios.

Estas son sus especificaciones completas:

Samsung Galaxy Z Flip Samsung Galaxy Z Flip Dimensiones (plegado) 73,6 x 87,4 x 17,3 mm Dimensiones (desplegado) 73,6 x 167,3 x 7,2 mm Peso 183 gramos Pantalla interna 6,7 Dynamic AMOLED (2636 x 1080) Pantalla externa 1,1" Super AMOLED (300 x 112) Cámara principal 12 MP F1,8 / Dual Pixel AF 1,4 µm / 78 º OIS Cámara gran angular 12 MP F2,2 / 1,12 µm / 123 º Cámara frontal 10 MP F2,4 / 1,12 µm / 80 º Procesador Snapdragon 855+ hasta 2,95 GHz Memoria RAM 8 GB Almacenamiento 256 GB UFS 3.0 Batería 3300 mAh Biometría Lector de huellas capacitivo en el lateral Sistema operativo Android 10 + One UI 2.0

El Fold fue el primer plegable de Samsung (y el primer plegable relevante, en realidad), pero el Flip inaugura una nueva serie, la serie Galaxy Z que, a falta de confirmarlo en una prueba a fondo, podemos decir que empieza con buen pie.