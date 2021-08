Eternals es la última película que Marvel Studios estrenará en 2021 (recordando que Spider-Man es un trabajo conjunto de Sony Pictures y Marvel), y su último tráiler ya está aquí, lleno de información acerca de estos personajes y, más importante, ¿dónde han estado todo este tiempo?

Porque los Eternos son, básicamente, semi dioses. Personajes, en la mayoría de los casos héroes, muy poderosos que, como explica el tráiler, se dedican a proteger a la humanidad. Si es así, ¿por qué no lucharon junto a los Avengers para derrotar a Thanos antes de que aniquilara a la mitad de la población no solo de la Tierra, sino de todo el universo? No, la respuesta no es “porque Marvel aún no había decidido hacer esta película”, aunque técnicamente también es cierto.

La respuesta que da uno de los Eternos en el tráiler final es que, aunque llevan 7.000 años en la Tierra, ellos llegaron al planeta para proteger a los humanos de los “Desviantes”, y tienen prohibido intervenir en cualquier otro conflicto. ¿Prohibido por quién? Quizás por sus creadores, los Celestiales, dado que a uno de ellos lo vemos aparecer brevemente en el tráiler.

Eternals se estrena en los cines del mundo el 5 de noviembre, y esta película podría ser un antes y después para el universo de Marvel en el cine.

Tráiler con subtítulos

Tráiler en español

Y aqu í su póster oficial