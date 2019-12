En el futuro no tendrás que buscar cargador. Este robot de Volkswagen busca tu coche eléctrico y lo carga

Filed to:

Imagen : Volkswagen

Encontrar un puesto libre en el que cargar se ha convertido en una pequeña odisea para los propietarios de coches eléctricos. En Volkswagen han debido aplicar aquel proverbio de Mahoma y la montaña y ha creado un robot que busca tu coche en un estacionamiento para cargarlo.



El robot está equipado con sensores y cámaras que le permiten moverse por seguridad por un estacionamiento como si fuera un cruce entre una Roomba y un surtidor de gasolinera. Un módulo de comunicaciones le sirve para identificar al coche y comunicarse con él para que abra la toma de corriente. Finalmente, un brazo robótico se encarga de conectar el enchufe sin intervención humana.

El robot no puede alimentar al coche por sí solo. Lo que hace es arrastrar módulos de batería de hasta 25kWh para cargar los vehículos que lo requieran. La idea es buena porque permitiría a un único robot dejar varios automóviles cargan do al mismo tiempo. La idea es dotar a los estacionamientos de este tipo de robots, pero aún no hay fecha de lanzamiento ni nada por el estilo. El robot es tan solo un prototipo. [Volkswagen vía Mashable]