Foto : AP Images ( AP )

John McAfee, fundador de la compañía de antivirus y software de seguridad McAfee, ha sido encontrado muerto en la prisión de Sant Esteve Sesrovires en Barcelona, donde se encontraba encarcelado desde octubre de 2020.

Recientemente se había dado a conocer que el gobierno español había aprobado la extradición a McAfee a los Estados Unidos, país que había generado una orden de captura, acusándolo de delitos fiscales. Según McAfee, en una entrevista con eldiario.es, la vida en las cárceles de España “es como estar en el [hotel] Hilton, en comparación con la deshumanización de las cárceles en Estados Unidos”.

Durante varios años McAfee ha estado envuelto en distintas polémicas y comentarios severos contra gobiernos, compañías de seguridad y más, incluso participando en videos extraños en donde aparecía con armas y más. Incluso ha confesado en múltiples ocasiones y de manera pública, en su siempre activa cuenta de Twitter, el uso de distintas drogas.

Pero desde su captura, existía la posibilidad de que McAfee sea extraditado a Estados Unidos para enfrentarse a la justicia de ese país en una corte. La sospecha de las autoridades de Barcelona es que la próxima extradición a Estados Unidos lo habría llevado a quitarse la vida. “Todo apunta a una muerte por suicidio”, según el comunicado.

Las autoridades penitenciarias y los servicios médicos intentarno reanimar el cuerpo de McAfee al encontrarlo muerto, pero no lo han logrado, aseguraron en un comunicado oficial. McAfee tenía 75 años de edad. En su último tweet, mencionó que había perdido todo su dinero y el apoyo de sus amigos “por el miedo de asociación” con su persona. “No tengo nada, pero no me arrepiento de nada”. [vía El Mundo]