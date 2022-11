No me gustan las impresoras. Es parte de un estrés postraumático de bajo nivel que sospecho que comparte gran parte de la población adulta, y que es producto de décadas usando impresoras y sufriendo todo tipo de fallos absurdos con ellas. El caso es que siempre que uso una lo hago con recelo, como si me fuera a morder de un momento a otro. La Epson EcoTank ET-3850 no ha sido una excepción, pero al menos ha tenido un final inesperadamente feliz.



Después de casi un mes probando esta nueva impresora todo en uno para pequeñas oficinas sigo esperando a que haga algo mal y ahí está, la maldita, funcionando perfectamente. ¿Será esta la primera impresora que no me cause ningún problema? ¿Desde cuándo la tinta de impresora es barata? ¿Is this the Real Life? ¿Is this just Fantasy?

Epson EcoTank ET-3850 La última impresora de la serie EcoTank es Una todo en uno fácil de usar, con muy buena calidad de impresión y lo más importante: un coste por hoja bajísimo. 3.5 stars Epson 3.5 stars Epson EcoTank ET-3850 La última impresora de la serie EcoTank es Una todo en uno fácil de usar, con muy buena calidad de impresión y lo más importante: un coste por hoja bajísimo. Epson ¿Qué es? Una impresora multifunción de chorro de tinta de las denominadas de tinta continua. Precio 457 euros Nos gusta Lo fácil que es de instalar y usar. La aplicación para móviles. La calidad de impresión. El coste de la tinta y la impresión. No nos gusta La construcción podría haber sido algo más recia. No escanea a doble cara y la pantalla no es táctil.

Advertisement

La ET-3850 es la sucesora de la ET-3760 en la serie EcoTank de Epson. Si no sabes qué es eso de EcoTank te recomiendo encarecidamente que lo pruebes. Allá por 2010, Epson fue la primera en lanzar lo que hoy se conoce como una impresora de tinta continua o impresora Super Tank. Cada marca lo llama de una forma. Epson lo llama EcoTank, Canon MegaTank, y HP SmartTank. El nombre es lo de menos. Lo importante es que, en lugar de cartuchos, estas impresoras se alimentan de tinta proveniente de unos depósitos de alta capacidad en la propia máquina. Cuando la tinta está próxima a acabarse, el usuario simplemente tiene que abrir una tapita y rellenar con más tinta.



G/O Media may get a commission 35% Off Bose Soundlink Headphones Sounds good

These headphones have stunning sound range and quality, up to 15 hours of playtime, can switch between two Bluetooth devices at a time, and look great. Buy for $149 from Amazon Advertisement

El concepto tiene no pocas ventajas. Para empezar es mucho más ecológico porque no hay que reciclasr esos complejos amasijos de plástico, metal y electrónica llamados cartuchos. También es más honesto con el consumidor porque nunca te quedas con la mosca detrás de la oreja pensando que el cartucho te la está pegando y en realidad le queda tinta pese a haber dado el aviso de que está agotada. Cada depósito tiene una pequeña ventanita transparente por la que puedes comprobar de un vistazo cuanta tinta queda.

Advertisement

Finalmente el sistema es mucho más barato que los cartuchos de tinta convencionales. En el caso concreto de la ET-3850 hablamos de 38,95 dólares por un juego de botellas de tinta de 70ml en cyan, magenta y amarillo para imprimir en color. La botella de tinta negra es algo más grande (127ml) y cuesta 19,99 dólares. Cada botella de color por separado cuesta 12,99 dólares. En España se vende un paquete con las cuatro botellas de tinta por solo 42,31 euros. Me refiero todo el rato de precios de tinta oficial Epson. Existen tintas clónicas más baratas, pero si nos dan un fallo es posible que tengas que olvidarte de la garantía del fabricante.



Advertisement

¿Cómo de barato es esto? Según Epson, el sistema EcoTank es un 80% más barato que los cartuchos de tinta convencionales. Tomemos como ejemplo una impresora multifunción equivalente en funciones como la Epson WF-2870DWF. El juego de cartuchos de los cuatro colores para esa impresora cuesta 60,94 euros. Si los queremos de alta capacidad el precio sube a 80 euros.



La capacidad es un punto importante aquí porque las botellas tienen mucha, mucha más tinta que los cartuchos. Un paquete de cuatro botellas da para imprimir un promedio de 7.500 páginas en blanco y negro y 6.000 en color. A esa cifra se llega usando unas páginas de prueba definidas en la normativa ISO/IEC 24712 que incluyen texto, así como gráficos y fotos en blanco y negro y color. En otras palabras, que no esperes poder imprimir 6.000 fotos negrísimas a toda página. De todos modos hablamos de un coste por página realmente bajo. Un cartucho de color rinde entre 500 y 1.000 páginas aproximadamente.

Advertisement

¿Cuál es el truco? Pues que la impresora es mucho más cara. Una multifunción de chorro de tinta con cartuchos como la Epson WF-2870DWF cuesta 115 euros. La Epson ET-3850 cuesta 456,99 euros. Hay que hacer constar que la ET-3850 viene con todas las botellas de tinta necesarias para cargar la impresora y una botella de tinta negra extra. Eso son unos 60 euros en tinta y 15.000 páginas en blanco y negro y 6.000 en color nada más sacarla de la caja.



Advertisement

Diseño

La ET-3850 tiene un tamaño bastante discreto de 375 x 347 x 231mm (ancho x profundo x alto) y un peso de 6,7 kilos sin tinta ni papel. El papel, por cierto, se alimenta desde una bandeja en la parte inferior y se carga desde el frontal (hasta 250 hojas). Las hojas impresas salen también por delante, donde una bandeja extensible se encarga de evitar que caigan. En la parte superior encontramos el escáner plano de documentos sobre el que hay un alimentador automático con capacidad para hasta 30 hojas en caso de que queramos escanear un PDF de varias páginas o fotocopiar. La única mala noticia es que el alimentador no soporta escaneo a doble cara.

Advertisement

Advertisement

Una cosa que me gusta del diseño de la ET-3850 es que, si pliegas todas las partes que sobresalen, ocupa muy poco espacio en la mesa y queda como un coqueto bloque uniforme casi cúbico. Sin embargo, tengo la sensación de que tanto la bandeja alimentadora de la parte superior como la que recoge el papel en el frontal son algo endebles. Traquetean, se mueven bastante y en general no dan mucho la sensación que deberían de producto premium. Sobre todo teniendo en cuenta el precio de la máquina.



En el frontal, en una pared que se puede reclinar hacia afuera, encontramos los controles y una pantalla de 5x4cm desde la que navegar por las diferentes funciones. La pantalla no es táctil, lo que es otro detalle no tan bueno, pero los controles son extremadamente sencillos y responden con rapidez.

Advertisement

Calidad de impresión

La Epson ET-3850 imprime mucho mejor de lo que parece por el tipo de impresora y rango de precio. Es capaz de escanear hasta 1200 x 4800dpi, y de imprimir a 1200 x 2400. En otras palabras, que puedes imprimir fotos bastante resultonas siempre y cuando la proporciones un papel digno. Lo que no es muy preciso es el color. No es ningún problema para la mayoría de los usuarios, pero quizá sí para diseñadores profesionales que busquen 100% de fidelidad a la hora de imprimir sus trabajos para mostrarlos a clientes. En general imprime en tonos vivos y con negros sólidos. Si está bien calibrada (nada más cargar la tinta la app te invita a hacerlo), los textos son nítidos y las fotocopias bastante fieles al original.

Advertisement

Advertisement

La ET-3850 no es de las más rápidas del mercado. Según el fabricante es capaz de imprimir a un máximo de 15 páginas por minuto. Las páginas color salen a un ritmo de 8 páginas por minuto. En mis pruebas, cronómetro en mano, puedo atestiguar esos tiempos. Aunque arriba decíamos que no puede escanear a doble cara, sí que puede imprimir a doble cara. En cuanto al ruido, es razonablemente silenciosa.



Conexiones y software

La EcoTank ET-3850 cuenta con dos puertos físicos: USB-B y Ethernet. Ambos están bastante escondidos en un entrante del lateral izquierdo. Se diría que Epson no quiere que los uses, pero es que hoy en día no son tan necesarios. La impresora se puede instalar en cualquier espacio donde haya un enchufe y conectar por wifi tanto al móvil como al PC. En ambos casos funciona sorprendentemente bien.

Advertisement

La conexión al móvil, de hecho, es lo primero que la impresora sugiere que hagas al encenderse, y hay una buena razón para ello. Aunque podemos copiar, escanear o imprimir desde la propia impresora y completamente offline, la app Epson Smart Panel permite hacer todo eso de manera mucho más cómoda y desde cualquier lugar al alcance de la red wifi. La app está disponible tanto en iOS como en Android y es realmente sencilla de configurar.



Advertisement

Por supuesto, Epson también ofrece suites de software para PC y Mac. Al instalarlas nos aparecen tres aplicaciones: Epson Photo+, Epson Photo+ Tool y Epson ScanSmart. La primera está pensada para editar e imprimir imágenes. Integra un puñado de herramientas de edición útiles y muy fáciles de usar (girar, la foto, añadir texto u otras fotos, etc), y permite jugar con todas las opciones imaginables en cuanto a calidad de impresión y formatos o calidad del papel. Normalmente no instalo nunca software del que viene con dispositivos pero esta app es relativamente pequeña (69,8MB) y es útil. Por supuesto, todas las opciones de impresión básicas siguen disponibles cuando pulsas Ctrl+P desde prácticamente cualquier otra aplicación, así que si quieres prescindir de Photo+, puedes hacerlo.

Advertisement

La segunda app que viene en el paquete de Epson para computadoras se llama Photo+ Tool y su uso es bastante más específico. Lo que hace es abrir una pequeña ventana en el escritorio en la que podemos imprimir archivos simplemente arrastrándolos a esa ventana. Personalmente no le encuentro uso, pero quizá haya personas a las que sí les convenga. Finalmente, Epson ScanSmart hace lo que su nombre ya sugiere. Nos permite escanear documentos en diferentes formatos y guardarlos, enviarlos por correo o a diferentes servicios en nube. De nuevo, todo práctico y con las funciones justas y necesarias. Muy bien.



Advertisement

La ET-3850 no tiene ningún puerto delantero USB ni lectores de tarjetas desde los que imprimir archivos almacenados en medios de bolsillo. Personalmente es algo que no echo en falta porque la impresión desde la aplicación móvil es impecable, pero quizá haya fotógrafos a los que nos les guste este detalle.



Advertisement

Veredicto: una impresora todoterreno pensada para ahorrar

La Epson ET-3760 tiene pequeñas carencias como la falta de puertos frontales, la solidez de las bandejas, o el hecho de que no escanee a doble cara. Sin embargo, ninguno de estos fallos es suficiente como para quitarle lustre a una de las impresoras más fáciles de instalar y agradables de usar que he probado. Su precio es elevado, pero lo compensa con una enorme cantidad de tinta y un coste por página absolutamente ridículo en el normalmente caro mundo de los costes de impresión domésticos.

Advertisement

En términos de funciones, probablemente haya impresoras domésticas más baratas, pero la ET-3850 es ideal para pequeños negocios que necesitan imprimir muchas cosas en color. Lo mejor que puedo decir sobre la ET-3850 es que tras un mes de uso aún no he logrado que me dé ni un fallo, ni pequeño ni grande, ni de software, ni de hardware. Esa paz de espíritu bien merece rascarse un poco más el bolsillo.