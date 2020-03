Esta empresa te pagará 1000 dólares si decides no abrir esta caja

Filed to:

Desde hace un tiempo, las cajas misteriosas han tenido un repunte de popularidad. Su mecánica no puede ser más simple: tú pagas cierto dinero por una caja pero no sabes qué demonios hay dentro. Esa es la simple premisa con la que cumple esta caja de aquí arriba, pero con una excepción: si decides no abrirla, recibirás dinero en vez de quedarte con lo que contiene.

Las cajas tienen dentro objetos con un valor que puede ir de 0 a 7000 dólares. Si eliges no abrir la caja, la empresa encargada de esta iniciativa, llamada MSCHF, te pagará 10 dólares por cada día que hayas decidido no abrirla; así hasta llegar a un máximo de 100 días. Una vez hayas concluido el tiempo de espera, solo tienes que enviar la caja de vuelta y te ingresarán el dinero. Es el eterno dilema: pájaro en mano o ciento volando.

Los premios también son de lo más variopintos, puedes ganar desde una vespa o unas zapatillas con agua bendita (sí, has oído bien) a un chicle usado. Además, tienes otra ventaja: puedes ver los premios que han ido saliendo y las probabilidades que tienes de que te toque uno u otro objeto.

Ahora mismo, quizás estás pensando que quién en su sano juicio rechazaría esa cantidad de dinero gratis. Yo, sin embargo, me veo obligado a citar una frase de Los Simpson: la caja, la caja.