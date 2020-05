Filed to: The Office

Imagen : NBC

Antes de seguir, responde a la siguiente pregunta: ¿has visto The Office? Si la respuesta es no , cierra esta ventana y comienza de inmediato a ver la serie más graciosa de la historia. (Me batiré en duelo c on aquel que se atreva a decir lo contrario en los comentarios). Para los que sí la hayan visto: la empresa MSCHF —la misma que ofrecía 1000 dól ares a todos aquellos que no abriesen su caja sorpresa— ha decidido crear un Slack de Dunder Mifflin, donde recreará los 20 1 episodios que tiene la versión americana de la serie.

Un equipo de personas adaptará el guión de los capítulos al formato de esta popular herramienta de trabajo y lo hará además en el horario de la famosa oficina: de 9 de la mañana a 5 de la tarde (ET).

Para entrar en el Slack de Dunder Mifflin solo tienes que hacer clic aqu í y seguir las instrucciones que aparecen a continuación . Una vez dentro, verás que hay distintos canales, como “Almacen”, “General” o “Bromas”. Ahí podremos ver en directo las conversaciones entre nuestros personajes favoritos (llevadas a cabo por gente real, no por bots) . Además, un equipo de moderadores se asegurará de que no se cuele ningún mensaje externo a este experimento .

Captura : theofficeslack.com

Si eres un verdadero fan de The Office, te sentirás como un miembro más de Dunder Mifflin viendo su nuevo chat . ¿Se te ocurre alguna forma mejor de pasar la cuarentena?