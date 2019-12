Esta es otra razón para que no pagues el combustible directamente en el surtidor: los hackers

Filed to:

Es posible que actualmente ya desconfíes al momento de llenar el tanque de combustible de tu coche por culpa de los estafadores de surtidores de gasolina, que pueden robar tu información de pago del lector de tarjetas. Ahora, Visa ha publicado una advertencia sobre una nueva amenaza en el surtidor: hackers que atacan a través del sistema de ventas de la estación de servicio.



Los hackers ingresan al sistema de punto de venta de la estación de servicio enviando correos electrónicos de phishing (o suplantación de identidad) a los empleados, según el informe de Visa, originalmente compartido por Engadget. A partir de ahí, los hackers obtienen acceso a tu información de pago desde la banda magnética de tu tarjeta cuando la insertas en el sistema de pago del surtidor.

Si estás pensando: “pero todas mis tarjetas son tarjetas con chip”, es importante que tengas en cuenta que no todas las estaciones de servicio procesan tu pago a través del chip, al menos no todavía. Muchas todavía usan el viejo sistema de deslizar la tarjeta para autorizar tu compra.

Si bien la mayoría de las empresas en Estados Unidos ya se han cambiado a pagos con chips EMV, Visa y Mastercard les dieron una prórroga a las estaciones de servicio, en parte debido al costo involucrado con la actualización de la maquinaria. Tienen hasta el próximo año para cambiar el sistema en sus surtidores, lo que significa que aunque tu tarjeta tenga un chip, probablemente no sea utilizado cuando pagas por combustible.

Lamentablemente, no hay mucho que puedas hacer, excepto evitar pagar directamente en los surtidores de combustible. Tu mejor alternativa es entrar a la estación de servicio y pagar en la caja registradora, donde podrás usar un lector de chips si paga con tarjeta.

Si eliges pagar en el surtidor, no uses una tarjeta de débito. Si por alguna razón su información de pago se ve comprometida, podría tomar semanas para que ese dinero se vuelva a depositar en tu cuenta bancaria después de que tu banco investigue el fraude. Una tarjeta de crédito ofrece una mayor protección contra el fraude y no afectará tu presupuesto si los hackers logran interceptar tu compra.