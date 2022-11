By

Hasta ahora detectar cuentas falsas en Twitter era una tarea relativamente sencilla. En muchos casos b astaba con mirar si la cuenta tenía el check azul de usuario verificado o no. La desastrosa idea de Elon Musk de ofrecer un sistema para saltarse esa verificación interna pagando ha convertido la red social en una jungla algo más espesa de lo que era. Una pareja de desarrolladores australianos han creado una solución tan sencilla como ingeniosa.



La verificación pagada lleva toda la semana dando vueltas porque de la noche a la mañana ha facilitado la creación de cientos de cuentas falsas de personajes famosos, empresas y hasta organizaciones gubernamentales . A veces detectar esas cuentas falsas es tan fácil como mirar su nombre de usuario real (LockheedMartini en lugar de LockheedMartin), pero otras veces las parodias pasan más desapercibidas.

Lo que los desarrolladores australianos Walter Lim y Will Seagar han hecho es crear una extensión para Chrome que hace algo muy sencillo y perfectamente legal: diferenciar las cuentas verificadas oficialmente de las que han pagado por su verificación. Al instalar la extensión, el usuario de Twitter ve un pequeño mensaje con la frase “Realmente verificado ” en las cuentas oficiales, y un “Pagó por su verificación” junto a un coqueto símbolo del dolar, en las que han pagado para obtener su flamante check azul. La extensión tiene el poético nombre de “Eight Dollars”, que es el precio que Musk pide por la verificación.

De momento, la extensión funciona en Chrome y en Firefox, pero no está disponible desde el repositorio general online de Chrome, sino que hay que descargarla e instalarla manualmente desde el disco duro . En la página de Github de Will Seagar puedes encontrar instrucciones pormenorizadas para Chrome y Firefox, así como los archivos necesarios. De momento no hay instrucciones para otros navegadores, pero Lim explica que también debería funcionar en Microsoft Edge porque está basado en Chromium. [vía Engadget]