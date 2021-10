By

Se lleva rumoreando un tiempo, pero hoy Lego ha revelado oficialmente el modelo más grande que jamás ha lanzado: una réplica del famoso e infortunado Titanic que mide 1,35 metros de largo cuando está completamente ensamblado. Es una réplica impresionante, tanto por fuera como por dentro, porque se divide en varias secciones que revelan su estructura interna.



¿Es el set de Lego más grande jamás lanzado? Técnicamente, no. Ese honor pertenece al Lego Art World Map, que no es realmente un modelo, sino bolsas y bolsas de ladrillos de colores (11.695, para ser exactos) que se ensamblan para crear un mapa gigante del mundo que se puede colgar en la pared. Un proceso que requiere mucho tiempo con resultados no tan interesantes como los modelos tradicionales de Lego. El poseedor del récord anterior era el Lego Colosseum, con 9036 piezas, pero el Titanic lo supera por poco con 9090 piezas en total.

La escala del modelo permitió a Lego incluir no solo un increíble nivel de detalle en la réplica del Titanic, que incorpora grúas de carga, piscinas, botes salvavidas y múltiples cubiertas, sino también características funcionales, como anclas que se pueden subir y bajar y un mecanismo para ajustar la tensión de los cables entre sus mástiles.

El modelo se divide en tres secciones, pero no por lo que le sucedió al barco esa fatídica noche. Esta característica hace visible una sección transversal detallada del barco, revelando detalles como la reconocible gran escalera, un salón para fumadores e incluso la sala de calderas.

Los enormes motores del Titanic incluso se pueden quitar, pero cuando están dentro del barco, los pistones se mueven hacia arriba y hacia abajo cuando se giran las hélices . Afortunadamente, el precio de este conjunto no coincide con la escala 1:200 en la que se creó el modelo. Costará 630 dólares a los coleccionistas cuando esté oficialmente disponible a partir del 8 de noviembre, dentro de un mes. Eso no es tan barato como un juguete, pero para un transatlántico de lujo en miniatura es una ganga.