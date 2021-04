¿Cómo sería si una película de superhéroes en lugar de tener un presupuesto de cientos de millones de dólares, se rodara solo con unas monedas y 3 actores? El resultado, tomando como ejemplo el Snyder Cut, es glorioso.

Aunque el Snyder Cut de Justice League tuvo un presupuesto de más de 300 millones de dólares (tomando en cuenta el costo origin al de Justice League más los 70 millones adicionales que gastó Warner Bros para finalizar el cut de Snyder), este grupo de “cineastas” amateur rusos han gastado apenas un puñado de rublos para crear la versión casera definitiva de la película. Como el Snyer Cut, pero mamarracho.

Y el resultado es un fantástico video de poco más de 3 minutos, grabado en 4:3 y con objetos tan sencillos como botellas de gaseosas, pelucas, calcetines y mucho papel de aluminio. Es una verdadera obra maestra cutre, y si te gusta su trabajo, también puedes ver sus otras mega producciones low cost como Matrix Reloaded, Pirates of the Caribbean: Dead Man’s Chest o The Boys, que los encontrarás a continuación. Gracias por tanto, Studio 188.

El Snyder Cut low cost

Matrix Reloaded low cost

Pirates of the Caribbean low cost

The Boys low cost