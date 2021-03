Imagen : Warner

Quizá tengas curiosidad por saber qué cambia exactamente en el Snyder’s Cut de Justice League. Para satisfacer esa curiosidad puedes hacer dos cosas. La primera es tragarte las cuatro horas que dura la nueva versión de la película tal y como supuestamente la concibió Snyder. La segunda es este video.



Obviamente no es que la nueva película solo tenga 11 minutos de escenas nuevas. Tiene cerca de dos horas, pero si lo que quieres es básicamente estar enterado de cuáles son las diferencias, este vídeo de IGN las enumera y resume no solo a nivel de qué escenas nuevas hay. También resume cam bios más sutiles que afectan a toda la película, y no son pocos, precisamente.

El ejemplo más conocido es la proporción de imagen, que Snyder cambió a un formato más cuadrado ( 4: 3) porque esa es la proporción usada en iMax. El Snyder’s Cut también recibió un a calificación R por su mayor grado de violencia y lenguaje malsonante ( Batman y Cyborg dicen “fuck” en algún momento ).

El Snyder’s Cut recupera la banda sonora original, que era del compositor Thomas Holkenborg (más con ocido como Junkie XL). Whedon optó por Danny Elfman para la versión de 2017. La duración de la película es de cuatro horas separadas en seis capítulos. El color está más desaturado , y muchas de las frases humorísticas de Whedon se han eliminado. [IGN]