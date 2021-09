By

Si algún día hicieran una serie live action completa de Rick y Morty, no existe sobre la faz de la Tierra una mejor elección para interpretar al científico loco Rick Sanchez que Christopher Lloyd, el entrañable Doc Brown de Volver al Futuro (o Regreso al Futuro). Ahora, al menos podremos disfrutar de esta maravillosa idea por unos 15 segundos.

Adult Swim ha publicado un video promocional en el que vemos a Lloyd como Rick, y al actor Jaeden Martell (de It y Knives Out) interpretar a Morty. El intercambio de palabras entre los personajes después de atravesar el portal es mínimo, pero tras un típico eructo de Rick, el científico dice “Morty, estamos en casa”, casi del mismo modo que Han Solo le dice a Chewbacca en Star Wars: The Force Awakens, justo después de entrar en el Halcón Milenario. La referencia tiene que ser adrede.

Lamentablemente solo tenemos estos poquísimos segundos de Lloyd como Rick. Sin embargo, la razón por la que sea Lloyd el elegido para dar vida a Rick no es casualidad ni accidental. De hecho, tanto el personaje de Rick como el de Morty fueron ideados para ser una parodia de los protagonistas de Volver al Futuro (Rick y Morty, Doc y Marty), así que en cierto modo, se ha hecho justicia. Hubiese sido perfecto ver a Michael J. Fox en este clip, pero entiendo que ya está muy grandecito para hacer de un Morty similar al de la serie.