La quinta temporada de Rick y Morty ya llegó a su fin, pero aún así, sus creadores continúan regalándonos algunos de los mejores momentos de la serie, aunque técnicamente no forman parte de la serie. Me refiero a su versión live action protagonizada por nada más y nada menos que el Doc Emmett Brown.

Sí, los creadores de la serie han publicado en la cuenta de Twitter de Adult Swim dos nuevos videos en los que podemos ver a Christopher Lloyd, de nuevo, interpretando a Rick Sanchez, un personaje que, al igual que Morty, fue creado originalmente como una parodia de Volver al futuro. No existe un mejor actor para darle vida en live action.

Aunque los videos son extremadamente cortos, nos dan una idea de cómo sería una serie completa y real de estos dos en live action (Lloyd y el actor Jaeden Martell de It como Morty). Entre los momentos de los nuevos videos podemos ver el regreso del pepinillo, aunque lamentablemente (¿o afortunadamente?) es un pepinillo común y no Pickle Rick. El último video es una clara referencia al piloto original de la serie, en el que vemos a Morty perder control de su cuerpo después de comer una semilla que no debería haber comido.

Los videos fueron dirigidos por Paul B. Cummings, y en su canal de YouTube publicó una versión en alta definición de los 3 cortometrajes para el disfrute de todos.