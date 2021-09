Mycolyco es un experto en setas y hongos muy poco común . También es músico desde hace más de 20 años. Hace unos meses tuvo la ocurrencia de conectar uno de los ejemplares que cultiva a un sintetizador. Lo que sucedió después es una de esas historias que solo pueden pasar durante una pandemia.



Probablemente la mejor manera de explicar este proyecto es dejando que lo cuente su propio creador. Así es como Mycolyco explica su conversión en algo que es como ser director de orquesta en una banda de setas:

He estado haciendo música toda mi vida y he trabajado con música electrónica durante los últimos diecisiete años. Hace unos seis años me metí bastante en el hardware, específicamente en los sintetizadores modulares eurorack. Me enseñé ingeniería eléctrica por mi cuenta y hasta la pandemia estuve trabajando para una importante empresa de sintetizadores modulares como técnico de producción.

Sin la pandemia, es probable que todavía estuviera trabajando para ellos en lugar de estar conectando mis sintetizadores a hongos y cristales. Creo que con la pandemia todos hemos pasado mucho más tiempo en casa. Como he estado desempleado, ha habido un arco interesante en el que mis pasatiempos estaba n atrapados en casa. Comencé a elaborar cerveza que se transformó en fermentación, hacía masa madre, kombucha, koji y algunas otras delicias.

También h e cultivado hongos ostra de forma intermitente durante años, pero nunca antes cordyceps. Me interesé en estos últimos cuando encontré algunos durante un paseo . Antes de darme cuenta, mi estudio de música estaba lleno de cultivos de hongos ostra y cordyceps mientras jugaba con la idea de intentar poner en marcha algún tipo de negocio relacionado con los hongos.

De ninguna manera he inventado el proceso de sonificación de datos biológicos. Creo que me di cuenta de ello por primera vez hace tres años. Básicamente, utiliza una tecnología similar a un detector de mentiras. Aplica una pequeña cantidad de corriente a través del sujeto y es capaz de detectar la resistencia o impedancia. Los cambios en la resistencia se convierten en señales de control musicalmente útiles. Con el uso de un sintetizador modular puedo enrutar estas señales para controlar cuándo se reproduce la nota, cuánto dura, el tono, el timbre y también algunos parámetros de efectos.