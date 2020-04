Este cartel de Dr Strange 2 tiene tantas buenas ideas que debería ser oficial (y esconde un cameo muy esperado)

Ilustración : Bosslogic Twitter

No es la primera vez que nos hacemos eco del trabajo de Bosslogic por aquí. El ilustrador es famoso por imaginar el aspecto de diferentes personajes de los universos de Marvel y DC antes siquiera de que salgan los tráilers. Su último trabajo está dedicado a Dr. Strange and the Multiverse of Madness.



Advertisement

La ilustración muestra al hechicero supremo rodeado de tres personajes en un bosque lleno de bruma digno del director que se hará cargo de la película en lugar de Scott Derrick, el mítico Sam Raimi. Esta es la ilustración:

Advertisement

Calidad artística aparte, la ilustración está llena de detalles interesantes para el espectador atento. Para empezar está la cara de Dr. Strange. Los ojos iluminados y el símbolo de la frente sugieren una posesión espiritual, y esa es precisamente la especialidad de un personaje místico que ya sabemos que saldrá en el film: Brother Voodoo.

Tras Strange podemos ver el espíritu del Anciano, interpretado por Tilda Swinton en el MCU, A su izquierda encontramos la siniestra figura de Iron Man zombie. El personaje aparece en una de las visiones generadas por Mysterio cuando lucha contra Spider-Man en Far from Home (vídeo bajo estas líneas).

La aparición es del todo anecdótica, pero en los cómics forma parte de la plaga de zombies proveniente de Tierra-2149. Si la nueva película de Dr. Strange se propone abordar el multiverso en el MCU, la presencia de toda una dimensión con versiones zombies de los héroes y villanos da para una escena gloriosa.

Advertisement

Finalmente, a la derecha podemos ver a Visión, un personaje que regresará en la serie Wandavision, que se supone sirve de prólogo a Dr. Strange and the multiverse of Madness.

En primer plano vemos una serie de tentáculos con espinas que aluden a un villano perfecto para hacer de antagonista principal de la película y hasta de la fase 4 , el demonio interdimensional Shuma-Gorath. La elección de Bosslogic aquí es impecable. La entidad no solo encaja mejor con la idea de múltiples dimensiones que otros villanos místicos como Pesadilla o Dormammu. Además se da la circunstancia de que tanto Shuma-Gorath como otras tres entidades primigenias que parecen sacadas de la mente de Lovecraft proceden del Cancerverso.

Advertisement

Si creías que Thanos daba miedito, te presentamos a Shuma-Gorath. Ilustración : Marvel Comics

Espera... ¿el qué?



El Cancerverso en los cómics Marvel es una dimensión paralela corrupta que se conecta a la nuestra mediante una grieta en el espacio-tiempo conocida como la falla. Esa grieta es el producto de una bomba fabricada por los Inhumanos, pero en el cine puede tener cualquier otro origen. Lo interesante del Cancerverso es que vincula la figura de Shuma-Gorath con los Guardianes de la Galaxia, con Thanos y con los Eternos. El hecho de que Nick Furia aparezca en una nave espacial al final de Spider-Man: Far from home casi parece apuntar en esa misma dirección.

Advertisement

Por supuesto, absolutamente nada de esto es oficial. Son solo elucubraciones basadas en las elucubraciones de un artista genial, pero intentar unir los puntos del Universo siempre es divertido. Eso por no mencionar que el cartel tiene un último cameo que también encaja como un guante en la idea de universos paralelos: Deadpool. ¿Lo has encontrado ya? [vía CBR]