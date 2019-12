Este corto de Obi Wan Kenobi es tan bueno que parece una producción de Disney Plus

Sabemos ya que Obi Wan Kenobi tendrá su propia miniserie en Disney +, pero la confirmación no debería empañar el estreno de Kenobi, un corto hecho por fans que narra una pequeña aventura del maestro Je di en Tatooine. Si la futura serie se parece un poco a esto, va a ser genial.



El corto está protagonizado por el actor Jamie Costa. No es la primera vez que Costa rueda piezas inspiradas en el universo Star Wars, pero esta es de las mejores. Le acompañan Tommy Snider y Maxine Phoenix en el papel de unos jóvenes tio Ben y tía Beru, y el pequeño Audie Rick en el papel de Luke Skywalker. Dirige el veterano director de cortos y anuncios Jason Sutterlund.

Probablemente lo mejor de este corto es que no apuesta por grandes puestas en escena, sino por una historia pequeña pero emocionante. Como apuntan en los comentarios de YouTube, no se puede estar salvando la galaxia todos los días, y probablemente Disney haría bien en dar un descanso a la saga después de The Rise of Skywalker y volver a los orígenes de la saga. [Jamie Costa]