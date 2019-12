Este fósil de una araña desconocida resultó ser un cangrejo al que alguien pintó patas en una elaborada estafa

Filed to:

Imagen : Paleoentomology

A comienzos de 2019, los paleontólogos mostraban entusiasmados el fósil de una araña gigante completamente desconocida para la ciencia. La especie se describió en un estudio de la revista Acta Geologica Sinica. Ahora ese estudio ha sido revisado por terc eros y el resultado no es una araña, sino una estafa.



El fósil apareció en la región de Yixian, en China, una zona que se formó hace 11 millones de años, en el período que hoy conocemos como Cretácico. Se da la circunstancia de que los paleontólogos del Museo de Historia Natural de Dalian no encontraron el fósil directamente sino que se lo compraron a unos buscadores de fósiles.

Los paleontólogos pensaron que la araña, excepcionalmente bien conservada, pertenecía a una especie desconocida del género Mongolarachne, una familia a la que pertenece la M. jurassica, la especie de araña fosilizada más grande descubierta hasta ahora. Hasta le pusieron un nombre tentativo: Mongolarachne chaoyangensis.

El descubrimiento se vino abajo cuando el fósil llegó a manos del Dr. Paul Seldon, un especialista en arañas fósiles en el Departamento de Geología de la Universidad de Kansas. Seldon reportó una serie de errores taxonómicos que no encajaban con lo que debería ser una araña. Análisis más detallados revelaron que el ejemplar ni siquiera era una araña, sino el fósil bastante mal conservado de un cangrejo al que alguien había pintado patas.



Seldon y sus colegas explican que el engaño estaba excepcionalmente bien perpetrado, y que los paleontólogos de Dalian no tenían manera de saber que aquello en realidad no era una araña. “Las personas que describieron el fósil en el estudio son expertos paleontólogos. Simplemente no son expertos en arañas.” [Palaeoentomolgy vía IFL Science]