Kawasaki acaba de publicar un interesante vídeo protagonizado por un prototipo de dron pensado para transportar pequeñas cargas. Lo curioso del vehículo no es solo que sea autónomo. Es que el personal de tierra encargado de introducir la carga o descargarla también son robots.



Advertisement

Tiene sentido si tenemos en cuenta que acercarse a un helicóptero es una tarea complicada y peligrosa para el personal de tierra. En lugar de tener un operario humano para sacar la carga del dron, el que se encarga de esta tarea es un pequeño robot parecido a una rumba cuyo perfil es tan bajo que incluso permitiría extraer y cargar objetos con los motores del dron en marcha si fuera necesario.

El helicóptero de carga, por cierto, es una versión modificada del K-Racer-X1, un veloz dron similar a un helicóptero que sustituye el rotor trasero por dos propulsores montados sobre unas pequeñas alas para incrementar la sustentación y la velocidad de desplazamiento horizontal.

El K-Racer-X1 no es eléctrico. L leva dentro un motor de 1.000 cc y 200 caballos basado en el de la motocicleta Kawasaki Ninja H2R. Es de esperar que con ese enorme añadido bajo el fuselaje la versión de carga no sea tan rápida, pero el si el motor de gasolina permite una buena autonomía, el sistema podría ser de gran utilidad en el transporte y logí stica de pequeños paquetes urgentes que no sean muy pesados. Kawasa ki aún no ha detallado todas las características del vehículo ni cuando lo pondría a disposición de otras empresas. [vía New Atlas]