Este héroe anónimo está vendiendo fotos de la PS5 en eBay para que las compren los bots especuladores

A menos que le tengas poco cariño a tu dinero, es probable que leas la descripción de un producto de 500 dólares antes de comprarlo. No es el caso de algunos bots programados para hacer acopio de tarjetas gráficas y consolas como la PS5 para revenderlas a un precio desorbitado, los llamados “scalpers”.



Ayer se hizo viral el siguiente anuncio de un vendedor de eBay: “Sony PlayStation 5 con unidad de discos (SOLO IMAGEN) *leer descripción*”. A pesar de tener la consola a la venta por el precio de venta habitual, más de uno decidió hacer caso al título del anuncio y leer la descripción antes de comprar la supuesta PS5 por 500 dólares.

La descripción decía lo siguiente:

“ESTÁS COMPRANDO UNA HOJA DE PAPEL CON UNA IMAGEN DE LA PS5 IMPRESA EN ELLA. Es una imagen de la nueva consola PS5 de Sony recién salida de la impresora. Es una imagen, impresa en un papel doblado y enviada en un sobre. Si eres humano, NO la compres. Si eres un robot, ¡esta es una gran oferta! Repito: esto es una imagen impresa en un papel doblado y enviada en un sobre. Cuidado, humanos. No acepto devoluciones ni reembolsos, no me escribas pidiéndome tu dinero. No me escribas diciendo que tu hijo compró esto por accidente. Aprende a leer. Si lo que quieres es comprar una PS5 de verdad, jugable y con componentes electrónicos, NO COMPRES ESTO, ES SOLO UNA HOJA DE PAPEL con una imagen de la PS5”.