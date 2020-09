La tecnología tiene muchas caras, y a veces ocurren momentos tan mágicos y maravillosos como el siguiente vídeo. Tras más de 20 años sin poder tocar el piano por culpa de varios accidentes y enfermedades en la mano , el maestro y director de orquesta Joao Carlos Martins logra tocar una pieza gracias a unos guantes biónicos.



Los problemas de Martins comenzaron hace varias décadas en Nueva York. Una tarde de 1965, mientras jugaba un partido de fútbol, un desafortunado accidente le rompe un nervio que afectaba seriamente la movilidad de su mano derecha. Tras 24 cirugías y varios tratamientos recuperó parte del movimiento, pero años después desarrolló una dolencia degenerativa del sistema músculo-esquelético y neurológico como resultado del estrés producido por el exceso de repetición de movimientos.

Entonces los médicos le comunicaron que debía dejar de tocar el piano, y Joao decidió que si no podía tocarlo, no podría verlo nunca más. Vendió sus pianos y dio un giro a su vida como entrenador de boxeo para alejarse lo más posible de lo que había sido toda su vida hasta ahora.



Sin embargo, la música la llevaba en la sangre. Joao acabó desarrollando una técnica especial utilizando la mano izquierda y algún dedo de la mano derecha. Comenzó a dar conciertos de nuevo y, finalmente, la tecnología le hizo el mejor de los regalos. Veamos el vídeo:

Martins ha contado que unos días antes de las pasadas navidades convocó a sus amigos en un bar de Sao Paulo para mostrarles el mejor regalo que había recibido en toda su vida: un par de guantes biónicos que le dejaban tocar con ambas manos tras más de dos décadas.



Al parecer, un diseñador que creía que la jubilación del pianista había llegado demasiado pronto lo llamó unos meses antes. Se llamaba Ubiratã Bizarro Costa, y le hizo unos guantes biónicos cubiertos de neopreno que golpean los dedos de Martins hacia arriba después de presionar las teclas, y que se mantienen unidos por una barra de fibra de carbono. Según ha contado Costa:



Hice los primeros modelos basados ​​en imágenes de sus manos, pero estaban lejos de ser ideales. Me acerqué al maestro al finalizar un concierto en mi ciudad de Sumaré, en el campo de Sao Paulo. Rápidamente se dio cuenta de que no funcionarían, pero luego me invitó a su casa para desarrollar el proyecto.