Estos grilletes electrónicos te mantienen atrapado hasta que termines de hacer ejercicio

Seamos sinceros: reunir la voluntad necesaria para ponerte a hacer flexiones requiere de mucha fuerza mental. Pero q uizás, sería más fácil si, no sé, programase a un robot para que atrapase a mis pies en su sitio de tal forma que no pueda escaparme hasta que haya acabado de hacer las malditas flexiones.

Advertisement

Eso es exactamente lo que hicieron en el canal de YouTube I Made This, donde este curioso YouTuber decidió diseñar una especie de g rilletes robóticos que solo te soltarán si has cumplido con el número de flexiones que has marcado previamente . G racias a una cámara y algo de aprendizaje automático , el sistema lleva la cuenta de cuántas flexiones has hecho, y te liberará cuando hayas alcanzado tu objetivo .

“Este robot te hará la vida más difícil”, reza la descripción del video. Viendo el aparato , no parece que mientan al respecto.

Aunque entiendo la lógica detrás de un dispositivo monstruoso como é ste, todavía tengo varias preguntas. E l propio creador del aparato señala que después de indicar la cantidad de flexiones que quieres hacer, deberás “rezar para que el ordenador no se bloquee”. ¿Q ué pasa si eso ocurre ? ¿Significa que tendrás que arrastrate hasta la cocina para cortarte las piernas y liberarte? Es cierto que quizás puedas avisar a alguien para que te ayude , pero conllevaría una vergüenza horrible con la que no se si estoy dispuesta a vivir. Y qué hay de los materiales utilizados. ¿Te levantarás con toda la pierna llena de astillas? Le veo lagunas al plan

Advertisement

Y a pesar de todos estas pegas, creo que podría ser la motivación que me hace falta. T endré que meditar la decisión con la almohada.