Recientemente se ha hecho viral la imagen de una pareja de leones en un momento íntimo bastante extraño. Según el texto que acompaña a la imagen, se trata de una leona mordié ndole las gónadas a un león de aspecto realmente cansado para pedirle sexo por enésima vez en el mismo día.



El texto del tuit reza: “Acabo de descubrir algo que me ha alegrado el día. L as leonas pueden tener sexo de 20 a 40 veces en un solo día cuando están en celo. Si el macho no accede a sus demandas, la leona le muerde en las pelotas.” La historia lleva desde enero circulando en redes sociales, donde ha sido acogida con gran cachondeo y no pocos comentarios apiadándose del pobre león. Sin embargo, no es cierta.

Lo que aparece en las fotos son leones asiáticos (Pantera leo persica) una rara subespecie de estos felinos de la que apenas existen 650 ejemplares en libertad en el Parque natural del Bosque De Gir, en La India. Su extrema escasez hace que sean muy valorados por los parques zoológicos, donde se incentiva su reproducción en cautividad para preservar la especie. Ese es precisamente el entorno en el que se tomó la foto . La imagen pertenece a Safi Kok y se tomó en el Zoológico de Roterdam en enero de este año. Los leones asiáticos, por cierto, son muy parecidos a sus primos africanos. Se diferencian en algunos detalles como el color del pelo en determinadas zonas y en que son un poco más pequeños.

También es cierto que los leones, como otros grandes felinos, acostumbran a entregarse a sesiones de cópula bastante maratonianas que suelen durar varios días. En el caso de los leones asiáticos, el macho y la hembra pueden permanecer juntos hasta una semana, pero nunca se ha documentado que l hembra propine bocados al macho para reclamarle sexo. Normalmente basta con rugir.

Los que si se dedican a morder las pelotas son los cachorros, y eso es precisamente lo que vemos en esta imagen, a un sufrido padre aguantando los comportamientos inapropiados de su prole. El león de la imagen se llama Aapel. En agosto de 2018, él y su pareja Lalana tuvieron tres cachorros: Asha, Reena, y Mette. Dos años después, los cachorros son leones juveniles que a veces se divierten retando la autoridad paterna con un ocasional zarpazo o un mordisco en la cola. Uno de ellos llevó el molestar a su progenitor un poco más lejos en enero de este año. El resto es historia. La situación sigue siendo graciosa, aunque por otros motivos. El pobre Aapel tiene cara de necesitar unas buenas vacaciones, aunque sus cuidadores aseguran que lleva la paternidad con mucha filosofía. Como todos. [IFL Science]