Ese video viral de una Xbox Series X echando humo es falso

Captura de pantalla : Xbox Studio (Twitter)

La nueva generación de consolas de Microsoft, las Xbox Series X y Xbox Series S, ya están disponibles, y con su lanzamiento han aparecido una serie de videos virales que aseguran muestran una de estas consolas echando humo, como si se estuviera incendiando. No te dejes engañar, ese viral es falso.

Durante las primeras horas post lanzamiento de las nuevas Xbox han aparecido algunos videos de usuarios que dicen que sus Xbox Series X han comenzado a echar humo misteriosamente, denunciándolo en las redes sociales. Los videos son como el que podrás ver a continuación, uno de los que se ha hecho más virales.

Sin embargo, no ha hecho falta mucho tiempo para que se revelara lo que está detrás del viral o, mejor dicho, del engaño: humo de vapeo.

Efectivamente, los videos virales en cuestión lo que muestran es una consola Xbox Series X a la que le echaron humo de vapeo, probablemente por uno de sus lados, para después comenzar a salir por su parte superior simulando lo que sería algún extraño incendio interior, incluso exagerado. Otra cuenta de Twitter se ha dedicado a demostrar cómo ha logrado simular el proceso, sin mucho esfuerzo e incluso con la consola apagada.

Por supuesto, el humo de vapers contiene químicos que podría ser dañino para los componentes internos de las nuevas consolas, ya sea una Xbox o una PlayStation. Da igual. Por lo que mas quieras, y por el bienestar de tu nueva y costosa consola de videojuegos, no le eches humo de vapeo.

Microsoft incluso ha comentado a Eurogamer que “se toman muy en serio la seguridad de sus producto y las quejas, por lo que están en el proceso de investigar”, asegurando que todos sus productos cumplen con “los estándares de excelencia de la industria”. Es un comunicado formal, pero no realmente no hay un gran misterio detrás de todo esto. No es un incendio, es humo de vaper. No caigas en el engaño y, de nuevo, no se lo hagas a tu propia consola. [vía Eurogamer]