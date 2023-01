We may earn a commission from links on this page.

Allá por 2020, Lionsgate anunció sus intenciones de lanzar finalmente una adaptación cinematográfica de la franquicia de famosos shooters Borderlands, creada por Gearbox . Después de escuchar un puñado de noticias sobre el posible elenco de la película , no hemos escuchado nada más al respecto, pese a que algunas de las estrellas del proyecto como Jamie Lee Curtis y Kevin Hart han estado promocionando otros de sus films . A título oficial, l a película aún sigue en desarrollo y está dirigida por Eli Roth (Hostel, Knock Knock) .

Pero en la práctica , Roth no es el que ha estado a cargo de las últimas grabaciones. Varios medios se aventuraron a decir que Roth había sido despedido, pero como han explicado desde Deadline, es posible que haya sido todo pura exageración . Según el noticiario estadounidense, lo único que ha ocurrido es que un nuevo director, Tim Miller (Terminator: Dark Fate, Deadpool), ha cogido las riendas durante las dos últimas semanas de rodaje mientras Roth está ocupado dirigiendo su nueva película, Thanksgiving, un thriller de terror basado en la película Planet Terror de Robert Rodriguez y Quentin Tarantino. El rodaje de esa película comienza en marzo, y Lionsgate (con la aprobación de Roth) optó por traer a Miller para terminar el rodaje de la película .

Como comentamos antes , Lionsgate ha hecho todo lo posible por hacer realidad la película de Borderlands. El estudio anunció por primera vez una adaptación cinematográfica en 2015 y firmó a Roth para dirigir y escribir el guion junto con el que, eventualmente, sería el showrunner de The Last of Us, Craig Mazin. En este tiempo, la franquicia no ha dejado de crecer . Borderlands 3 se lanzó en 2019 (siete años después del lanzamiento de Borderlands 2). Y e n 2022, Gearbox lanzó Tiny Tina’s Wonderlands, un spin-off con temática similar a Dungeons & Dragons, y New Tales from the Borderlands, un juego de aventuras interactivo .

S erá interesante ver en qué posición se encuentra la franquicia cuando se estrene la película y si ésta sirve para despertar más interés sobre los videojuegos.