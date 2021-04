Una nueva película de Star Trek llegará en 2023

Imagen : Paramount Pictures.

Por fin. Parece que los planetas, o las galaxias, se han alineado y una nueva película de Star Trek está en los planes de Paramount Pictures. Sin embargo, las nuevas entregas de Top Gun y Mission Impossible han retrasado sus estrenos. Algo se gana y algo se pierde.

La saga Star Trek está viviendo su mejor momento en décadas en la televisión, con series como la exitosa Star Trek: Discovery y el regreso del gran Jean–Luc Picard en Star Trek: Picard, además de una serie animada. Sin embargo, la franquicia no ha tenido la misma suerte en el cine, al menos recientemente.

Han pasado 5 años desde el estreno de Star Trek Beyond, tercera película en este reboot de la saga para el cine que comenzó con el film Star Trek de 2009. Desde entonces se han hablado de varios proyectos como la posibilidad de ser una secuela para Beyond, incluyendo uno dirigido por Quentin Tarantino, pero ninguno se ha hecho realidad, al menos hasta ahora, dado que Paramount Pictures ha anunciado que una nueva película de Star Trek llegará el 9 de junio de 2023, aunque no se han dado a conocer detalles del film, ni si el elenco de la trilogía reboot regresará.

Pero como no todas las noticias pueden ser buenas, también han anunciado el retraso de algunos de sus próximos estrenos. Top Gun: Maverick, que llegará el 2 de julio de este año, ahora debutará el 19 de noviembre. Mission Impossible 7 se ha retrasado del 19 de noviembre al 27 de mayo de 2022, y además Mission Impossible 8 se ha retrasado del 4 de noviembre de 2022 al 7 de julio de 2023. [Variety vía Engadget]