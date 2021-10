By

En un episodio reciente del podcast de Dax Shepard Armchair Expert, la estrella de El señor de los Anillos Elijah Wood reveló que uno de los orcos de la película se basó en un orco real: Harvey Weinstein. Wood le dijo a Shepard que aquello fue una “especie de jódete” para aquel violador convicto.

El director Peter Jackson, que dirigió la trilogía de El señor de los anillos y El Hobbit, no era ningún fan de Weinstein. Como explicó Wood, Jackson había pactado hacer El señor de los Anillos con Miramax, y Weinstein quería una sola película para contar la epopeya de Tolkien. Además, amenazó con reemplazar a Jackson por Quentin Tarantino antes de aceptar hacer la película en dos dos partes con un presupuesto de 75 millones . Finalmente, Jackson habló con Bob Shaye de New Line Cinema, y ​​el resto es historia.

“Creo que la historia es que iban a hacer dos, y fue Bob Shaye quien dijo: ‘Tenemos que hacer tres’, lo cual es una locura”, contaba Wood. “Un riesgo increíble. Miramax pensó que ni de coña” .

Wood explicó que en otro podcast (sí, parece que está haciendo una ronda) que Sean Astin había visto al orco que se parecía a Weinstein.

“Es gracioso, hablamos de esto recientemente porque Dominic Monaghan (Merry) y Billy Boyd (Pipp in) tienen un podcast, The Friendship Onion”, dijo Wood. “Estaban hablando con Sean Astin sobre su primer recuerdo al llegar a Nueva Zelanda. Había visto es as máscaras de orcos. Y una de las máscaras de los o rcos, y lo recuerdo perfectamente , había sido diseñada para parecerse a Harvey Weinstein, como una especie de jódete”.

“Creo que está bien hablar de eso ahora, el tipo está en la cárcel . Que se joda” .

El portador del anillo ha hablado .