Estos son los juegos gratis de PS Plus y Xbox Live que llegan a PlayStation 4 y Xbox One en abril

Nuevo mes, nuevos juegos gratis para los suscriptores de PS Plus y Xbox Live with Gold. En abril de 2020 las carreras de autos serán protagonistas, además de la llegada del genial Uncharted 4: A Thief’s End al catálogo de PlayStation Plus.



Los jugadores de PlayStation 4 con suscripción a PS Plus podrán continuar la aventura y la historia de Nathan Drake y sus compañeros en Uncharted 4: A Thief’s End en abril, apenas tres meses después de que Sony incluyera en el catálogo de PS Plus la trilogía original remasterizada de Uncharted. El otro juego q ue llega es el título de carreras Dirt Rally 2.0.

En el caso de Xbox, los lanzamientos incluyen el juego de simulación de carreras Project Cars 2 de Bandai Namco y entre los clásicos disponibles estará Fable Anniversary, mediante retrocompatibilidad con los juegos de Xbox 360.



Project CARS 2 (disponible entre el 1 y 30 de abril )



Knights of Pen and Paper Bundle (disponible entre el 16 de abril y el 15 de mayo )



Fable Anniversary (disponible entre el 1 y 15 de abril )



Toybox Turbos (disponible entre el 16 y 30 de abril )



En el caso de PS Plus, los juegos solo se mantienen disponibles para los usuarios mientras estén suscritos al servicio. En el caso de los juegos de Xbox 360, se pueden jugar también en Xbox One mediante retrocompatibilidad.