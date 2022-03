Seamos sinceros, ¿quién no ha intentado nunca tirar de poderes Jedi para alguna tarea? Un mando de la tele que se ha quedado demasiado lejos, las puertas automáticas de una tienda que se niegan a abrirse ante nosotros... He de decir que mis absurdos intentos de hacer uso de la Fuerza han sido más comunes de lo que me gustaría reconocer, y tan infructuosos como cabría esperar. Pero ahora sé que no estoy solo.

Con motivo del estreno de la nueva serie de Star Wars sobre Obi-Wan Kenobi, Ewan McGregor ha concedido una divertida entrevista a Entertainment Weekly. El actor, que volverá a encarnar de nuevo al conocido Jedi Obi-Wan Kenobi, ha reconocido que también hace uso de la Fuerza en su día a día.

“Siempre hago un pequeño movimiento Jedi con las puertas. Ya sabes, para divertirme. Y a veces me han pillado haciéndolo. Ya sabes, como cuando voy por el supermercado o algo así cuando estoy llevando el carrito... Lo hago siempre para divertirme, me hace reír, pero de vez en cuando me pillan haciéndolo, y me da un poco de vergüenza. Es difícil no hacerlo, ¿no? Es divertido. Si lo haces en el momento adecuado, te sientes muy poderoso”, explicaba entre risas el actor.

El bueno de Ewan también ha reconocido que ha probado alguno de sus trucos mentales Jedi con sus hijos, pero parecen tan inmunes como Watto en La Amenaza Fantasma.

La nueva serie de Lucasfilm se estrenará en Disney Plus el próximo 25 de mayo y s erá todo un lujo tener de vuelta a Ewan McGregor como Obi-Wan y a Hayden Christensen haciendo de Vader. Una vez más viajaremos a Tatooine para ver cómo K enobi trata de sobrevivir en el árido planeta mientras cumple con su nueva misión, la misión más importante de todas: proteger al futuro maestro Jedi Luke Skywalker.