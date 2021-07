Hay gente usando Mr. Limpio para blanquearse los dientes

Visto lo visto en los últimos años en la red, podemos esperar de todo entre las “tendencias” de muchos. La última: hay gente usando el limpiador para el hogar Mr. Clean Magic Erasers para frotarse los dientes y así blanquearlos.



El producto en cuestión está compuesto de espuma de melanina, por lo que se trata de un compuesto abrasivo, es decir, una especie de lija de grano di minuto que despega la suciedad por abrasión y la atrapa en la espuma.

En cuanto a la noticia, se ha hecho viral después de que apareciera un vídeo en TikTok que promocionaban Mr. Clean Magic Eraser como una forma efectiva y barata de blanquear los dientes en casa. L a peligrosa tendencia la impulsó una usuaria de la red social llamada “theheatherdunn”, quien afirmó que el gran secreto para tener dientes blancos y sanos es usar Mr. Clean Magic Erasers. En un clip que ha obtenido más de 255.000 me gusta y más de 2.500 comentarios, Heather muestra cómo usa un poco de Magic Eraser para frotarse los dientes sin tocarse las encías.

Número tres, y aquí es donde todos jadeamos. Este es Magic Eraser. Sí, eso es lo que dije. Tomo un poco y lo mojo, no toco las encías ... lo he estado haciendo durante, como, dos años. Sí, estoy preparada para todos los dentistas que vendrán aquí y dirán: ‘¡No lo hagas, estás loca!’ No me importa. Voy al dentista y no les digo lo que hago, pero me dicen, ‘tienes los dientes más sanos, fuertes y limpios’, y yo les digo, ‘gracias’.