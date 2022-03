¿Qué sucede cuando The Walking Dead se mezcla con Escape from New York? Bueno, así ace Isle of the Dead, el nuevo spin-off en el universo de The Walking Dead. La serie se estrenará en 2023, y la primera temporada de seis episodios verá a Maggie (Lauren Cohan) y Negan (Jeffrey Dean Morgan) juntos en la isla de Manhattan, en el mundo postapocalíptico de The Walking Dead. Sí, lo has leído bien. Maggie y Negan, juntos.



“Estoy encantado de que el viaje de Negan y Maggie continúe”, dijo Morgan en un comunicado. “Ha sido un gran viaje caminar en los zapatos de Negan, estoy más que emocionado de continuar su viaje en la ciudad de Nueva York con Lauren. Los zombies en un entorno urbano siempre han sido una imagen genial, pero ¿la Quinta Avenida, el Empire State Building, la Estatua de la Libertad? ¿Una de las ciudades más geniales del mundo? El apartado visual será asombroso, pero la historia que Eli Jorné inventó es aún mejor. Prepárense amigos, Isle of the Dead va a reinventar el Universo TWD. Muchas gracias a Dan McDermott, Scott Gimple y AMC por tenernos de regreso por más… no puedo esperar”. Como mencionó Morgan, Eli Journé, productor ejecutivo y escritor de The Walking Dead, es el showrunner de la nueva serie.

“Estoy encantada de asociarme con Dan McDermott y el equipo de AMC en el próximo capítulo del universo The Walking Dead”, dijo Cohan en su propio comunicado. “Maggie está muy cerca de mi corazón y estoy emocionada de continuar su viaje en la icónica ciudad de Nueva York, junto a mi amigo y colaborador, Jeffrey Dean Morgan. Eli Jorné ha creado algo increíblemente especial y no puedo esperar a que los fanáticos vean lo que tenemos reservado para Maggie y Negan”.

Cuando The Walking Dead estaba en su apogeo, el público se sorprendió cuando el megavillano Negan mató a golpes a Glenn (Steven Yeun) con un bate. El mismo Glenn que estaba casado con Maggie. Han pasado muchas cosas desde entonces, incluido que Cohan dejó el programa por un tiempo y que Negan se convirtió casi en un antihéroe, pero Maggie regresó todavía odiando a Negan, y Negan recientemente dejó el programa temiendo por su vida debido a Maggie. Pero, al parecer, se volverán a ver. La pregunta es, ¿son amigos o rivales?

¿Qué piensas sobre la nueva serie? ¿Estás emocionado por verlao? ¿Más emocionado que por la serie de Carol y Daryl? ¿Veremos esto antes de la película de Rick?