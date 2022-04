Tras el éxito de Sonic y de su inminente secuela ha salido a la luz el dato de que Sega y DJ2 Entertaiment están trabajando con el guionista de John Wick para rodar una adaptación del mítico juego de la Sega Genesis: Streets of Rage.

Según Deadline la adaptación de este título de los 90 está siendo escrita por Derek Kolstad, que en esencia es el creador de la franquicia John Wick. Al parecer, se trata de una iniciativa que ha partido del propio Kolstad y que el guión es lo que se conoce como un guión “on spec”, que es cuando un escritor envía una historia a los estudios sin que estos la hayan solicitado.

Para los que no hayan jugado al juego original, Streets of Rage es un título de 1991 en el que los jugadores manejan a tres vigilantes : Adam, Axel y Blaze, que luchan contra una banda organizada de criminales dirigida por Mr. Big. el juego es un Beat ‘em Up de scroll horizontal no muy diferente a Double Dragon, Golden Axe o a Captain Commando.

El juego conoció dos secuelas, pero tras la polémica tercera entrega en 1994, pasó por un período durmiente hasta el lanzamiento de Streets of Rage 4 en 2020. Ahora parece que Sega ha decidido que sea la próxima mina de la que sacar oro cinematográfico.

Se da la circunstancia de que otro de los responsables de la saga John Wick, el director Chad Stahelski, está trabajando en su propio adaptación de un videojuego: Ghost of Tsushima, cuya película fue anunciada por PlayStation en 2021. DJ2 Entertaiment también está trabajando en otras adaptaciones. Concretamente en las de Life Is Strange, It Takes Two, Sleeping Dogs, y Disco Elysium. Con el éxito que están teniendo adaptaciones de juegos como Arcane, no es de extrañar que pronto veamos muchas más.