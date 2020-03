Hayao Miyazaki no sabe qué son los servicios de streaming, lo que ayudó a que Ghibli llegara a Netflix

Filed to:

Miyazaki en un evento de prensa de su primer corto animado en 3D-CGI, Kemushi no Boro, en 2015. Foto : Yoshikazu Tsuno ( Getty Images )

Tomando en cuenta que ahora ahora existen unos 70.000 millones de servicios de streaming diferentes, creo que no saber nada de ellos es lo que más me gustaría tener en común con Hayao Miyazaki hoy en día, en lugar de su increíble talento artístico y narrativo.

Después de años de rechazarlo, Studio Ghibli recientemente por fin acababan con la supuesta prohibición de poner su legendario catálogo de películas animadas en plataformas de strea ming. En los Estados Unidos, un acuerdo histórico con Warner Bros aseguró el catálogo de Ghibli para su nueva plataforma de streaming, HBO Max, mientras que en Latinoamérica, España y el resto del mundo (con la excepción de Japón), Netflix anunció que incluirían en su catálogo las películas de Ghibli, incluyendo clásicos míticos como Porco Rosso, Mi vecino Totoro y El viaje de Chihiro por primera vez en su historia. Pero… ¿Por qué ahora?

La respuesta, aparentemente, es bastante sencilla: dinero.

Crunchyroll reporta que, hablando con una audiencia en un evento que promociona un nuevo libro sobre el Museo Ghibli de Tokio, The Story of Ghibli Museum, el expresidente de Studio Ghibli y actual productor Toshio Suzuki reveló que la razón principal de Ghibli para finalmente ceder en permitir que su catálogo esté disponible en streaming fue “ganar dinero para la producción cinematográfica”, y agregó que “Hayao Miyazaki está actualmente haciendo una película, pero eso lleva mucho tiempo. Y, por supuesto, dinero”.

Al por fin levantar la supuesta prohibición, Ghibli puede asegurar mejor su futuro.

Por otro lado, hablando de Miyazaki, los ejecutivos de Ghibli necesitaban consultar al legendario director y recibir su bendición para comenzar a cerrar estos acuerdos, una tarea que, según Suzuki, se hizo más fácil por el hecho de que Miyazaki no sabe realmente qué son estas plataformas. “Miyazaki no sabe qué son los servicios de streaming”, dijo Suzuki a la audiencia. “No usa ordenadores ni smartphones”.

Suzuki cree que el contenido original en estas plataformas de streaming es el futuro para la realización de películas, y podría estar interesado en explorar esa posibilidad en su estudio. “Es muy probable que se creen nuevas películas para el servicio de Netflix”, añadió Suzuki. “Como creador de películas, aunque creo que los cines y los DVD son importantes [para el lanzamiento de una película], también creo que [la distribución digital] es muy importante”.

¿Podríamos algún día ver una película de Ghibli hecha exclusivamente para una plataforma de streaming como Netflix? Quizás. Con suerte, para ese entonces alguien ya le habrá dicho a Miyazaki lo que son estos servicios.