El próximo 21 de agosto se estrena House of the Dragon, la nueva serie ambientada en la saga Canción de Fuego y Hielo. Para celebrarlo, HBO Max comenzará a emitir toda la serie de Juego de Tronos en 4K, HDR compatible con Dolby Vision y Dolby Atmos.



El aviso lo ha dado la propia Warner Media (propietaria de HBO) en su panel de novedades para agosto. Hasta ahora, la única posibilidad de ver al serie en ultra alta definición era comprarla en Blue Ray 4K. Gracias a esta iniciativa, ahora solo necesitas una suscripción a HBO Max y un dispositivo compatible con 4K como el Apple TV 4K, el Amazon Fire Stick 4K, o el Google ChromeCast Ultra. Por supuesto, también necesitas un televisor 4K.

Cuando se estrene, House of the Dragon también estará disponible en ese formato. La serie, cuyo tráiler final puedes ver aquí, está protagonizada por Paddy Constantine, Emma D’Arcy y Matt Smith, entre otros, y relata la guerra civil por la que pasó la casa Targaryen por hacerse con el control de los siete reinos 200 años antes de los acontecimientos que se relatan en Juego de Tronos.

En tiempo real, y teniendo en cuenta que Juego de Tronos tiene un total de 73 episodios, tienes unos 20 días para terminar la serie a razón de tres episodios diarios antes de que se estrena House of the Dragon. Por suerte, es una precuela y no una continuación. [Warner Media]